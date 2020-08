WTA - Cincinnati : Garcia s'offre Stephens, Dodin éliminée

Après les succès d'Alizé Cornet et Kristina Mladenovic samedi, Caroline Garcia a été la 3eme Française à passer le 1er tour du tournoi de Cincinnati. Contre Sloane Stephens, la Lyonnaise a assuré pour s'offrir la gagnante de l'US Open 2017 en deux sets (6-3, 7-6) et 1h37 de jeu. Si la Française a perdu en premier son service, à 1-1, elle s'est ensuite bien rattrapée en faisant ensuite deux fois le break, à 2-3 et 4-3, avant un dernier jeu disputé, où elle a dû sauver trois balles de 5-4 pour conclure sur sa seconde balle de set. Dans le second acte, après deux breaks de part et d'autre, avec un débreak dans la foulée à chaque fois à 0-0 / 0-1 et à 4-3 / 5-3, c'est donc au tie-break que Garcia a fait la différence en ne perdant qu'une fois son service. Sur sa première balle de match, la Française n'a pas tremblé et sort donc l'Américaine pour rejoindre Victoria Azarenka au prochain tour.

Dodin craque sur la fin

Autre Française sur les courts ce dimanche, Océane Dodin a, elle, été éliminée. Opposée à Catherine Bellis, la 118eme au classement WTA peut avoir des regrets de s'incliner en trois manches (6-2, 3-6, 7-6) et 2h02 de jeu. Car si la Lilloise est passée à côté du premier set, avec deux breaks concédés, elle a ensuite pu réagir par la suite. En prenant deux fois le service de l'Américaine dans le deuxième set, et en ne perdant le sien qu'une fois, Dodin a récolé dans le match. Dans le dernier acte, la Française a en revanche craqué. Après avoir pris un break rapidement, cette dernière a dû s'arracher pour sauver une balle de set, à 5-3, et revenir dans le match dans la foulée. Mais, dans le tie-break, la Lilloise est passée à côté, avec trois services perdus et un cinglant 7-1 à l'arrivée. A noter également, la victoire d'Elise Mertens, contre Rebecca Peterson (6-0, 6-2), qui affrontera donc Kristina Mladenovic au 2eme tour, et l'élimination de Marketa Vondrousova contre Laura Siegemund (6-3, 6-7, 6-4).



CINCINNATI (délocalisé à New York, Etats-Unis, WTA Premier 5, dur extérieur, 1 905 689€)

Tenante du titre : Madison Keys (USA)



1er tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) - Bye

Kudermetova (RUS) bat Tomljanovic (AUS) : 5-7, 6-3, 7-5

Mladenovic (FRA) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-4

Mertens (BEL, n°14) bat Peterson (SUE) : 6-0, 6-2



Anisimova (USA) bat Riske (USA, n°11) : 6-3, 6-3

Pegula (USA, Q) bat Brady (USA) : 7-6 (5), 6-4

Bellis (USA, Q) bat Dodin (FRA, Q) : 6-2, 3-6, 7-6 (1)

Sabalenka (BIE, n°5) - Bye



Osaka (JAP, n°4, WC) - Bye

Muchova (RTC) bat Li (USA, Q) : 6-4, 6-4

Pera (USA) bat Watson (GBR) : 6-1, 3-6, 6-3

Yastremska (UKR, n°16) bat V.Williams (USA, WC) : 5-7, 6-2, 7-5



Kontaveit (EST, n°12) bat Kasatkina (RUS, LL) : 6-3, 6-1

Teichmann (SUI, Q) bat Collins (USA) : 6-3, 6-3

Bouzkova (RTC) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-1, 7-5

Kvitova (RTC, n°6) - Bye



Konta (GBR, n°8) - Bye

Flipkens (BEL, Q) bat Siniakova (RTC) : 6-3, 6-3

Zvonareva (RUS, Q) bat Linette (POL) : 1-6, 6-3, 6-1

Siegemund (ALL, Q) bat Vondrousova (RTC, n°10) : 6-3, 6-7 (3), 6-4



Sakkari (GRE, n°13) bat Gauff (USA) : 6-1, 6-3

Putintseva (KAZ) bat Zhang (CHN) : 6-4, 6-3

Rus (PBS, Q) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 6-3

S.Williams (USA, n°3) - Bye



Keys (USA, n°7) - Bye

Jabeur (TUN) bat Fernandez (CAN, Q) : 0-6, 6-4, 6-3

McHale (USA, Q) bat Swiatek (POL) : 6-2, 6-4

Alexandrova (RUS) bat Rybakina (KAZ, n°9) : 7-5, 7-6 (6)



Azarenka (BIE) bat Vekic (CRO, n°15) : 6-2, 6-3

Garcia (FRA) bat Stephens (USA, WC) : 6-3, 7-6 (4)

Cornet (FRA) bat McNally (USA, WC) : 6-0, 6-4

Kenin (USA, n°2) - Bye