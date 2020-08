WTA - Cincinnati : Blessée, Muguruza préfère faire l'impasse

Hola a todos, no podré jugar en @CincyTennis pero espero estar lista para el #USOpen 💪 gracias por el apoyo 😘

Hi all ñ, I will not be ready for Cincy but i hope to be at the @usopen 💪 thanks for your support 😘



👇🎙 pic.twitter.com/S295IQ99NJ



— Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) August 17, 2020

Muguruza veut absolument jouer l’US Open

Numéro 16 au classement WTA, Garbiñe Muguruza a décidé de faire l’impasse sur le tournoi de Cincinnati, dernière répétition avant l’US Open. Mais, contrairement à bon nombre de têtes d’affiche du circuit féminin, le coronavirus n’est absolument pas la raison qui a poussé l’Espagnole à renoncer au tournoi qui, exceptionnellement, sera délocalisé sur les courts qui accueilleront le tournoi du Grand Chelem. La native de Caracas a annoncé via son compte officiel Twitter que c’est en raison d’une douleur persistante au niveau de la cheville gauche qu’elle a décidé de décaler son arrivée sur le sol américain. « A la suite d’une recommandation de mon équipe médicale, j’ai décidé de déclarer forfait pour le tournoi WTA de Cincinnati en raison d’une gêne au niveau de ma cheville gauche. J’espère être capable d’améliorer ma condition et avoir l’opportunité de participer à l’US Open. »Mais, ce qui ressort de la déclaration publiée par Garbiñe Muguruza sur les réseaux sociaux, c’est que la joueuse qui a remporté Roland-Garros en 2016 et Wimbledon en 2017 compte bien être présente à New York à compter du 31 août, jour où débutera le premier tour de l’US Open. « Je veux absolument retrouver le circuit WTA et le faire à New York, tonne l’Espagnole. Je suis consciente qu’autant la WTA que l’USTA ont fait un énorme effort afin de nous permettre de jouer à nouveau et je vais travailler dur afin d’être présente là-bas dans quelques jours. » Garbiñe Muguruza rejoindrait ainsi Serena Williams ou encore Naomi Osaka dans un tableau féminin privé de la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty ainsi que de trois des quatre demi-finalistes en 2019, la tenante du titre Bianca Andreescu, Belinda Bencic et Elina Svitolina.