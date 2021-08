Issue des qualifications, Caroline Garcia n'a pas réussi à accéder aux huitièmes de finale du WTA 1000 de Cincinnati. La Française a été battue au deuxième tour par Garbine Muguruza (6-4, 6-3). L'Espagnole, tête de série numéro 8, lui était supérieure. Breakée une fois dans le premier set et à deux reprises dans le second, la native de Lyon n'a pas réussi à faire douter son adversaire. Ses deux balles de break, non-converties, à 3-4 dans la deuxième manche, sont arrivées trop tardivement. Sur son service, elle a cédé sur la première balle de match de Garbine Muguruza après 1h42 de jeu. Au prochain tour, cette dernière affrontera Barbora Krejcikova. Pour que ce duel entre filles du top 10 mondial ait lieu, la Tchèque a écarté Dayana Yastremska (6-1, 7-6(5)). Comme à Wimbledon, Ons Jabeur a triomphé d'Iga Swiatek (6-3, 6-3). La Tunisienne a été autoritaire face à la septième du classement WTA. Karolina Pliskova a été encore plus expéditive pour éliminer Yulia Putintseva (6-3, 6-2). La tête de série numéro 5 s'est imposée en à peine plus d'une heure.

Ashleigh Barty fête son retour avec un succès

Après sa médaille de bronze en double mixte à Tokyo, Ashleigh Barty a retrouvé le circuit WTA pour la première fois depuis son titre à Wimbledon. Et la numéro 1 mondiale n’a pas perdu ses bonnes habitudes. Opposée à Heather Watson pour son entrée en lice à Cincinnati, l’Australienne a démarré tambour battant pour mener trois jeux à rien… avant de voir la Britannique revenir à trois jeux partout. La tête de série numéro 1 a alors breaké de nouveau pour s’assurer de remporter le premier set. Ashleigh Barty a ensuite eu deux occasions de prendre le service de la 67eme mondiale… mais sans réussite. Le résultat a été un jeu décisif qui a très vite tourné en faveur de l’Australienne, qui a toutefois eu besoin de trois balles de match pour conclure (6-4, 7-6 en 1h48’). Victoria Azarenka affrontera la numéro 1 mondiale pour une place en quarts de finale. La Biélorusse est venue à bout d’Alison Riske en deux manches (6-2, 7-5 en 1h37’).

Osaka a su inverser la tendance, Halep jette l'éponge

Naomi Osaka a eu chaud mais sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale à Cincinnati. La Japonaise, tête de série numéro 2, a été mise en difficulté par Cori Gauff. En effet, l’Américaine a su aller chercher le break au tout dernier moment pour remporter le premier set avant de faire le break très tôt dans la deuxième. Toutefois, la numéro 2 mondiale a su immédiatement recoller puis, remportant les trois derniers jeux, revenir à une manche partout. Le dernier set n’aura vu qu’une seule balle de break, dès le premier jeu et convertie par Naomi Osaka. Plus solide dans son jeu, la Japonaise n’a plus été inquiétée et a conclu la rencontre sur un jeu blanc (4-6, 6-3, 6-4 en 1h52’). Pour une place en quarts de finale, Naomi Osaka devra affronter l’invitée suisse Jil Teichmann. Cette dernière a dominé en deux manches sèches Bernarda Pera (6-1, 6-4 en 1h18’). Petra Kvitova a également passé sans difficulté l’écueil du deuxième tour grâce à sa victoire en deux manches sur Veronika Kudermetova (6-2, 6-4 en 1h21’). La tête de série numéro 11 retrouvera Ons Jabeur ou Iga Swiatek en huitièmes de finale. Alors qu’elle devait affronter Jessica Pegula en session de nuit, Simona Halep a annoncé qu’elle devait déclarer forfait. Victime d’une déchirure musculaire à l’adducteur droit, la tête de série numéro 12 a préféré limiter les risques en vue de l’US Open.

Svitolina, Andreescu et Mertens éliminées !

Les têtes de série ne sont pas à la fête à Cincinnati ! Quatrième dans la hiérarchie, Elina Svitolina a vu son parcours dans l’Ohio prendre fin dès son entrée en lice. En effet, après avoir dominé Maria Sakkari, Angelique Kerber a pris le meilleur sur l’Ukrainienne en trois manches, sachant très bien se reprendre après avoir nettement concédé le deuxième set au sortir d’un premier marqué par l’inconstance des deux joueuses au service, avec sept jeux conclus sur un break. C’est à la suite d’un échange de jeux de service perdus que l’Allemande a pris définitivement l’ascendant (7-5, 2-6, 6-4 en 2h11’), avec Jelena Ostapenko qui sera son adversaire en huitièmes de finale. La Lettone a, en effet, profité de l’abandon de Jennifer Brady en fin de deuxième manche (6-7, 5-4 en 1h48’). Bianca Andreescu a subi le même sort qu’Elina Svitolina à l’occasion de son duel face à Karolina Muchova. Mais la tête de série numéro 7 a subi un revers bien plus net, en deux manches sèches (6-4, 6-2 en 1h27’). Grâce à ce succès de prestige, la Tchèque retrouvera Belinda Bencic pour une place en quarts de finale. La Suissesse, tête de série numéro 10, a pris le meilleur sur Shelby Rogers (7-6, 6-1 en 1h39’). Tête de série numéro 15, Elise Mertens n’a pas connu plus de réussite face à Elena Rybakina. En effet, la Kazakhe n’a eu besoin que de deux sets pour éliminer la Belge (6-3, 6-2 en 1h15’). Une victoire qui lui permettra de croiser le fer avec Paula Badosa au tour suivant. L'Espagnole a renversé Aryna Sabalenka (5-7, 6-2, 7-6(4)).



CINCINNATI (Etats-Unis, WTA 1000, dur, 1 816 008€)

Tenante du titre : Victoria Azarenka (BIE)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Watson (GBR, Q) : 6-4, 7-6 (3)

Azarenka (BIE, n°14) bat Riske (USA) : 6-2, 7-5

Krejcikova (RTC, n°9) bat Yastremska (UKR) : 6-1, 7-6(5)

Muguruza (ESP, n°8) bat Garcia (FRA, Q) : 6-4, 6-3



Kerber (ALL) bat Svitolina (UKR, n°4) : 7-5, 2-6, 6-4

Ostapenko (LET) bat Brady (USA, n°13) : 6-7 (2), 5-4 abandon

Kvitova (RTC, n°11) bat Kudermetova (RUS) : 6-2, 6-4

Jabeur (TUN) bat Swiatek (POL, n°6) : 6-3, 6-3



Ka.Pliskova (RTC, n°5) batPutintseva (KAZ) : 6-3, 6-2

Pegula (USA) bat Halep (ROU, n°12) par forfait

Rybakina (KAZ) bat Mertens (BEL, n°15) : 6-3, 6-2

Badosa (ESP) bat Sabalenka (BIE, n°3) : 5-7, 6-2, 7-6(4)



Muchova (RTC) bat Andreescu (CAN, n°7) : 6-4, 6-2

Bencic (CAN, n°10) bat Rogers (USA) : 7-6 (1), 6-1

Teichmann (SUI, WC) bat Pera (USA, WC) : 6-1, 6-4

Osaka (JAP, n°2) bat Gauff (USA) : 4-6, 6-3, 6-4