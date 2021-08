Back to the Final Four 💪@ashbarty has yet to drop a set en route to a second Cincy semi-finals, downing Krejcikova 6-2, 6-4.#CincyTennis pic.twitter.com/CTc83ZXj5L

Deux scénarii inattendus

CINCINNATI (Etats-Unis, WTA 1000, dur, 1 816 008€)

8emes de finale

A Cincinnati, Ashleigh Barty n'a pas perdu de temps sur la route des demi-finales. En quarts de finale, comme depuis le début du tournoi américain, elle s'est imposée en deux sets. Sa victime du jour ? Barbora Krejcikova qui a été battue en 1h12 (6-2, 6-4). La numéro 1 du classement mondial a facilement disposé de la Tchèque.Même si elle a déjà été meilleure sur sa première balle, l'Australienne a réussi sept aces.. Dans le deuxième set, Ashleigh Barty a été un peu plus inquiétée. Mais elle a su trouver les solutions pour ne pas se faire surprendre. Breakée à 1-1 sur la seule balle de break cédée à la dixième mondiale, la joueuse qui reste sur une victoire à Wimbledon a répondu en gagnant les quatre derniers jeux du match. Elle a breaké à 3-4 puis a remporté le match sur le service de son adversaire. Impressionnante depuis le début du tournoi, Ashleigh Barty affrontera Angelique Kerber pour tenter de rallier une deuxième finale consécutive sur le circuit WTA.L'Allemande s'est qualifiée grâce au forfait de Petra Kvitova dans le deuxième set (6-4, 3-3). Elle avait gagné le premier set grâce à un break à 4-4 qui lui avait permis de finir sur son service. Mais ça n'avait pas été suffisant pour décourager la tête de série numéro 11. Angelique Kerber a été menée 3-0 dans la deuxième manche. Elle a ensuite su débreaker pour recoller à 3-3 quand elle a vu son adversaire jeter l'éponge. La Tchèque avait confié en conférence s'être blessée. Et visiblement, elle n'était pas suffisamment remise.Au cours de la nuit de vendredi à samedi, Karolina Pliskova a bataillé férocement face à Paula Badosa Gibert afin de s'octroyer la première manche 7-5. Une débauche d'énergie cependant rapidement interrompue. Contrainte d'abandonner, l'Espagnole a jeté l'éponge dans la seconde manche après avoir cédé deux jeux de service (7-5, 2-0, abandon). En demi-finale, la Tchèque se mesurera à la Suissesse Jil Belen Teichmann, victorieuse du combat fratricide contre sa compatriote Belinda Bencic. Cette dernière, tête de série numéro 10 du tournoi, s'est faite surprendre par la 76eme joueuse mondiale en 1h13 (6-3, 6-2). Non satisfaite d'avoir sauvé toutes les balles de break à son encontre, Jil Belen Teichmann a en outre retourné les premières balles de sa rivale avec une adresse presque insolente parfois, chipant sa mise en jeu par trois fois. Après son exploit face à Naomi Osaka, la Suissesse poursuit son épopée dans l'Ohio.Barty (AUS, n°1) - Kerber (ALL)Ka.Pliskova (RTC, n°5) - Teichmann (SUI, WC)bat Krejcikova (RTC, n°9) : 6-2, 6-4bat Kvitova (RTC, n°11) : 6-4, 3-3 ab.bat Badosa (ESP) : 7-5, 2-0, abandon- bat Bencic (CAN, n°10) : 6-3, 6-2bat Azarenka (BIE, n°14) : 6-0, 6-2bat Muguruza (ESP, n°8) : 6-1, (5)6-7, 6-2bat Ostapenko (LET) : 4-6, 6-2, 7-5bat Jabeur (TUN) : 6-1, 6-2bat Pegula (USA) : 6-4, 7-6(5)bat Rybakina (KAZ) : 6-2, 7-6(5)bat Muchova (RTC): 7-5, 2-1 ab.bat Osaka (JAP, n°2) : 3-6, 6-3, 6-3