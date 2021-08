WTA - Cincinnati : Ashleigh Barty s'offre son cinquième titre de la saison

A Cincinnati, Ashleigh Barty a été inarrêtable. Elle n'a eu besoin que d'1h13 pour remporter sa finale face à Jil Belen Teichmann (6-3, 6-1). L'Australienne a terminé sa semaine dans l'Ohio sans perdre le moindre set. Jamais inquiétée, elle a fait le plein de confiance avant l'US Open et le plein de points pour conforter son statut de numéro 1 au classement WTA. Pour remporter son cinquième tournoi de la saison 2021, la joueuse de 25 ans a pris la mesure de Jil Belen Teichmann. Même si la Suissesse était euphorique grâce à un incroyable parcours et notamment une victoire face à Naomi Osaka, elle n'a rien pu faire face à Ashleigh Barty. Après plusieurs jeux où les deux joueuses se sont jaugées, l'Australienne a profité de petites fautes de son adversaire pour faire le break à 4-3. Elle a ensuite su enchaîner pour s'offrir le gain de la première manche.

Ashleigh Barty a remporté huit jeux consécutifs

La machine Barty était lancée. Et il était déjà trop tard pour l'arrêter. Elle a enchaîné huit jeux consécutifs pour se diriger vers une victoire certaine. Moins incisive qu'en début de semaine, Jil Belen Teichmann a souffert d'un pied. Elle a eu besoin d'un temps-mort médical et n'a pas pu évoluer à son meilleur niveau. Dans ces conditions, il semblait impossible de battre Ashleigh Barty. Forte d'un triple break d'avance, la joueuse qui a gagné Wimbledon menait 5-0 avant de se faire surprendre sur son service. Pour la première fois de la partie, elle a été breakée. Privée de la victoire sur son service, la numéro 1 du classement mondial s'est offert son deuxième WTA 1000 de la saison sur la mise en jeu de son adversaire. La preuve que même quand elle est ralentie, Ashleigh Barty est capable de survoler les débats pour s'envoler vers la victoire.



CINCINNATI (Etats-Unis, WTA 1000, dur, 1 816 008€)



Tenante du titre : Victoria Azarenka (BIE)





Finale

Barty (AUS, n°1) bat Teichmann : 6-3, 6-1



Demi-finales

Barty (AUS, n°1) bat Kerber (ALL) : 6-2, 7-5

Teichmann (SUI, WC) bat Ka.Pliskova (RTC, n°5) : 6-2, 6-4



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) bat Krejcikova (RTC, n°9) : 6-2, 6-4

Kerber (ALL) bat Kvitova (RTC, n°11) : 6-4, 3-3 ab.

Ka.Pliskova (RTC, n°5) bat Badosa (ESP) : 7-5, 2-0, abandon

Teichmann (SUI, WC) bat bat Bencic (CAN, n°10) : 6-3, 6-2