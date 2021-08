Les deux premières têtes de série à entrer en lice dans le tournoi de Cincinnati se sont imposées sans trembler. Barbora Krejcikova et Petra Kvitova ont fait respecter la logique. En deux sets, elles ont pris le meilleur sur Daria Kasatkina (6-3, 6-2) et Madison Keys (7-5, 6-4). Si les favorites ont facilement gagné ce lundi dans l'Ohio, la victoire la plus convaincante du jour est à mettre à l'actif d'une wild-card : Jil Teichmann. Invitée, la Suissesse s'est imposée en 1h00 face à Sorana Cirstea (6-2, 6-0). La Suissesse n'a laissé que deux jeux à la 40eme du classement WTA. Sans un passage à vide à 4-0 dans la première manche, Jelena Ostapenko aurait pu en faire autant face à Tamara Zidansek (7-5, 6-1). Ses difficultés à terminer le premier set ont été le seul point noir de sa victoire en deux sets sur la Slovène. Un succès qui lui ouvre les portes d’un deuxième tour face à la tête de série numéro 13 Jennifer Brady. L’Américaine a été poussée au jeu décisif dans la deuxième manche mais a su faire respecter la hiérarchie face à Ekaterina Alexandrova (6-3, 7-6 en 1h24’). Numéro 15 dans la hiérarchie, Elise Mertens n’a pas connu de difficultés pour prendre le meilleur sur Nadia Podoroska (6-3, 6-4 en 1h42’), avec Samantha Stosur ou Elena Rybakina qui sera sur sa route au deuxième tour.

Kerber expédie Sakkari

Une des rencontres les plus attendues de ce premier tour du tournoi WTA de Cincinnati était bien celle entre Maria Sakkari et Angelique Kerber. Mais il n’y a pas eu match tant la demi-finaliste de Wimbledon a dominé la demi-finaliste de Roland-Garros. L’Allemande s’est, en effet, imposée en deux manches sèches (6-2, 6-2 en 1h10’) afin de rejoindre Elina Svitolina, tête de série numéro 4, au deuxième tour. Numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty sera opposée à Heather Watson pour son entrée en lice. La Britannique a, en effet, pris le meilleur sur une autre joueuse issue des qualifications, Aliaksandra Sasnovich (6-2, 3-6, 6-1 en 2h05’). Aryna Sabalenka, quant à elle, sera opposée à Paula Badosa pour ses débuts dans le tournoi. L’Espagnole a disposé de Petra Martic en trois manches (4-6, 6-4, 7-6 en 2h39’). Yulia Putintseva, quant à elle, devra en découdre avec Karolina Pliskova, tête de série numéro 5, après son succès sur la qualifiée chinoise Shuai Zhang (6-2, 6-0 en 46 minutes). Shelby Rogers, quant à elle, a profité de l’abandon de sa compatriote Danielle Collins (6-4, 2-1 en 1h00’). Toujours côté américain, Alison Riske n’a pas connu de grandes difficulté pour écarter la qualifier canadien Leylah Anne Fernandez (6-2, 6-2 en 1h22’).

Amoindrie, Halep a tenu son rang

Lors de son entrée en lice ce mardi, Simona Halep arborait un gros bandage sur la cuisse. Moins mobile qu'à l'accoutumée, elle a toutefois serré les dents pour prendre l'ascendant sur Magda Linette au bout de trois manches conclues en 2h08 (6-4, 3-6, 6-1). Au second tour, la Polonaise affrontera l'Américaine Jessica Pegula ou l'Italienne Camila Giorgi, tout récemment victorieuse au tournoi de Montréal. Quant à la Britannique Johanna Konta, elle a subi la loi de la Tchèque Karolina Muchova en trois sets (3-6, 7-6(5), 6-2).



CINCINNATI (Etats-Unis, WTA 1000, dur, 1 816 008€)

Tenante du titre : Victoria Azarenka (BIE)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Watson (GBR, Q) bat Sasnovich (BIE, Q) : 6-2, 3-6, 6-1

Riske (USA) bat Fernandez (CAN, Q) : 6-2, 6-2

Samsonova (RUS, Q) - Azarenka (BIE, n°14)



Krejcikova (RTC, n°9) bat Kasatkina (RUS) : 6-3, 6-2

McNally (USA, WC) - Yastremska (UKR)

Garcia (FRA, Q) - Stephens (USA, WC)

Muguruza (ESP, n°8) - Bye



Svitolina (UKR, n°4) - Bye

Kerber (ALL) bat Sakkari (GRE) : 6-2, 6-2

Ostapenko (LET) bat Zidansek (SLO) : 7-5, 6-1

Brady (USA, n°13) bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 7-6 (3)



Kvitova (RTC, n°11) bat Keys (USA) : 7-5, 6-4

Kudermetova (RUS) - Paolini (ITA, Q)

Jabeur (TUN) - Kontaveit (EST)

Swiatek (POL, n°6) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°5) - Bye

Putintseva (KAZ) bat Zhang (CHN, Q) : 6-2, 6-0

Pegula (USA) - Giorgi (ITA, SE)

Halep (ROU, n°12) bat Linette (POL) : 6-4, 3-6, 6-1



Mertens (BEL, n°15) bat Podoroska (ARG) : 6-3, 6-4

Stosur (AUS, WC) - Rybakina (KAZ)

Badosa (ESP) bat Martic (CRO) : 4-6, 6-4, 7-6 (9)

Sabalenka (BIE, n°3) - Bye



Andreescu (CAN, n°7) - Bye

Muchova (RTC) bat Konta (GBR) : 3-6, 7-6(5), 6-2

Rogers (USA) bat Collins (USA) : 6-4, 2-1 abandon

Vondrousova (RTC) - Bencic (CAN, n°10)



Pavlyuchenkova (RUS, n°16) - Pera (USA, WC)

Teichmann (SUI, WC) bat Cirstea (ROU) : 6-2, 6-0

Hsieh (TAI, Q) - Gauff (USA)

Osaka (JAP, n°2) - Bye