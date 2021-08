WTA - Chicago : Zidansek tombe de haut, Kostyuk tient son rang

C'est parti pour la toute première édition du tournoi de Chicago, qui est venu s'ajouter au calendrier WTA cette année en guise de préparation à l'US Open. Et la première journée a vu deux têtes de série connaitre des destins différents. Tamara Zidansek, la n°4, victorieuse le mois dernier du tournoi sur terre battue de Lausanne, s'est inclinée en trois manches contre la Russe Varvara Gracheva, 89eme mondiale : 6-3, 1-6, 6-2. La Slovène a perdu le premier set après avoir pourtant mené 2-0, puis a gagné facilement le deuxième en prenant deux fois le service adverse, avant de perdre le troisième en se faisant breaker à 2-1 et 5-2 sur la première occasion de son adversaire. Quant à la tête de série n°8, Marta Kostyuk, elle s'est aisément imposée contre l'invitée canadienne Katherine Sebov, 310eme mondiale, sur le score de 6-0, 6-3 en 1h17. L'Ukrainienne a breaké trois fois son adversaire dans le premier set, puis a été menée 3-1 dans le deuxième, avant d'enchaîner six jeux d'affilée. Elle affrontera l'Estonienne Kaia Kanepi au tour suivant.



CHICAGO (Etats-Unis, WTA 250, dur, 200 801€)

Première édition



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Burel (FRA, Q, LL)

Ferro (FRA) - Sutjiadi (IND, Q, LL)

Abanda (CAN, WC) bat Kovinic (MTN) : 6-4, 6-2

Diyas (KAZ, Q, LL) - Mladenovic (FRA, n°7)



Cirstea (ROU, n°3) - Martincova (RTC)

V. Williams (USA, WC) - Hsieh (TAI)

Peterson (SUE) - Bouzkova (RTC) : match interrompu à 7-6 (9), 0-1

Osorio Serrano (COL) - Golubic (SUI, n°6)



Kostyuk (UKR, n°8) bat Sebov (CAN, WC) : 6-0, 6-3

Kanepi (EST) bat Kalinina (UKR) : 3-6, 6-2, 7-5

Bogdan (ROU, LL) - Watson (GBR)

Gracheva (RUS) bat Zidansek (SLO, n°4) : 6-3, 1-6, 6-2



Vondrousova (RTC) - Gleason (USA, LL)

Hibino (JAP) - Van Uytvanck (BEL)

Paolini (ITA) bat Doi (JAP) : 6-4, 6-2

Li (USA) - Cornet (FRA, n°9)