WTA - Chicago : Vondrousova forfait, Muguruza en finale sans jouer

Garbiñe Muguruza n’aura eu besoin que de deux matchs pour rallier la finale du tournoi WTA de Chicago. L’Espagnole, tête de série numéro 2 dans l’Illinois, a une nouvelle fois profité du forfait de son adversaire cette finale. En effet, après avoir vu Victoria Azarenka renoncer à disputer leur match lors des huitièmes de finale, c’est Marketa Vondrousova qui a dû déclarer forfait quelques heures avant de défier la native de Caracas ce samedi en demi-finales, sans que les raisons ne soient rendues publiques. La numéro 9 mondiale accède ainsi à sa quatrième finale en 2021, après son succès à Dubaï et ses revers à Melbourne et Doha. Pour le titre, l’Espagnole devra en découdre avec Ons Jabeur ou Elena Rybakina.



CHICAGO (Etats-Unis, WTA 500, dur extérieur, 482 536€)

Tenante du titre (en août) : Elina Svitolina (UKR)



Demi-finales

Jabeur (TUN, n°6) - Rybakina (RUS, n°5)

Muguruza (ESP, n°2) bat Vondrousova (RTC) : forfait



Quarts de finale

Jabeur (TUN, n°6) bat Svitolina (UKR, n°1) : 6-4, 6-2

Rybakina (RUS, n°5) bat Bencic (SUI, n°3) : 6-4, 3-1 abandon

Vondrousova (RTC) bat Collins (USA, n°10) : 6-7 (4), 6-0, 7-6 (3)

Muguruza (ESP, n°2) bat Hontama (JAP, Q) : 6-3, 6-2



Huitièmes de finale

Svitolina (UKR, n°1) bat Ruse (ROU) : 6-3, 6-3

Jabeur (TUN, n°6) bat Pegula (USA) : 1-6, 6-2, 6-3

Bencic (SUI, n°3) bat Martincova (RTC) : 6-2, 7-6 (5)

Rybakina (RUS, n°5) bat Kudermetova (RUS, n°12) : 7-6 (4), 7-5



Collins (USA, n°10) bat Mertens (BEL, n°7) : 6-2, 6-4

Vondrousova (RTC) bat Teichmann (SUI, n°16) : 6-4, 6-3

Hontama (JAP, Q) bat Rogers (USA) : 6-4, 6-7 (1), 6-1

Muguruza (ESP, n°2) bat Azarenka (BIE, n°14) : forfait



2eme tour

Svitolina (UKR, n°1) bat Anisimova (USA) : 6-4, 6-3

Ruse (ROU) bat Kozlova (UKR, Q) : 7-5, 6-2

Pegula (USA) bat Petkovic (ALL, n°9) : 6-2, 7-5

Jabeur (TUN, n°6) bat Hsieh (TAI) : 6-1, 6-0



Bencic (SUI, n°3) bat Inglis (AUS, Q) : 5-7, 6-1, 6-0

Martincova (RTC) bat Zidansek (SLO, n°13) : 6-2, 7-5

Kudermetova (RUS, n°12) bat Dart (GBR, LL) : 6-3, 6-4

Rybakina (RUS, n°5) bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 6-4



Mertens (BEL, n°7) bat Yastremska (UKR) : 6-1, 6-3

Collins (USA, n°10) bat Doi (JAP) : 4-6, 6-3, 7-5

Teichmann (SUI, n°16) bat Linette (POL) : 6-2, 6-4

Vondrousova (RTC) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°4) : 6-3, 6-2



Rogers (USA) bat Andreescu (CAN, n°8) : 6-4, 7-5

Hontama (JAP, Q) bat Kontaveit (EST, n°11) : forfait

Azarenka (BIE, n°14) bat Baptiste (CAN, WC) : 6-2, 4-6, 6-3

Muguruza (ESP, n°2) bat Li (USA) : 6-4, 6-4



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Bye

Anisimova (USA) bat Golubic (SUI) : 6-0, 5-7, 6-4

Kozlova (UKR, Q) bat Kostyuk (UKR) : 6-7 (2), 6-3, 6-0

Ruse (ROU) bat Giorgi (ITA, n°15) : 6-4, 6-2



Pegula (USA) bat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-0

Petkovic (ALL, n°9) bat Govortsova (BIE, LL) : 6-2, 6-2

Hsieh (TAI) bat Clijsters (BEL, WC) : 6-3, 5-7, 6-3

Jabeur (TUN, n°6) - Bye



Bencic (SUI, n°3) - Bye

Inglis (AUS, Q) bat Dolehide (USA, WC) : 4-6, 6-2, 6-4

Martincova (RTC) bat Osorio Serrano (COL) : 6-3, 7-5

Zidansek (SLO, n°13) bat Stephens (USA) : 6-2, 6-1



Kudermetova (RUS, n°12) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 7-6 (8), 4-6, 6-2

Dart (GBR, LL) bat Haddad Maia (BRE, Q) : 6-1, 3-6, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Keys (USA) : 6-4, 2-0 abandon

Rybakina (RUS, n°5) - Bye



Mertens (BEL, n°7) - Bye

Yastremska (UKR) bat Cornet (FRA) : 7-5, 6-1

Doi (JAP) bat Bouzkova (RTC) : 6-3, 6-7 (4), 6-3

Collins (USA, n°10) bat Flipkens (BEL, Q) : 6-4, 6-2



Teichmann (SUI, n°16) bat Kanepi (EST) : 7-6 (3), 7-5

Linette (POL) bat Vandeweghe (USA, WC) : 6-1, 6-4

Vondrousova (RTC) bat Tomljanovic (AUS) : 6-2, 6-1

Pavlyuchenkova (RUS, n°4) - Bye



Andreescu (CAN, n°8) - Bye

Rogers (USA) bat Cabrera (AUS, Q) : 6-2, 6-1

Hontama (JAP, Q) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-0

Kontaveit (EST, n°11) bat Brengle (USA) : 6-4, 6-3



Azarenka (BIE, n°14) bat Zhang (CHN) : 6-2, 6-1

Baptiste (CAN, WC) bat Paolini (ITA) : 7-5, 6-3

Li (USA) bat Vekic (CRO) : 6-3, 6-1

Muguruza (ESP, n°2) - Bye