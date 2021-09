Teichmann s'est fait peur

Zidansek enfonce Stephens, Azarenka en 61 minutes



CHICAGO (ETATS-UNIS, WTA 500, dur extérieur, 482 536€)

2eme tour



1er tour

Cornet (FRA)

Garcia (FRA)

Les derniers matchs du premier tour du tournoi de Chicago se déroulaient ce mardi, mais aussi les premiers matchs du deuxième tour. Si bien qu'Ons Jabeur et Elise Mertens ont d'ores et déjà décroché leur billet pour les huitièmes de finale. La Tunisienne, tête de série n°6, s'est montrée expéditive pour éliminer la tombeuse de Kim Clijsters, Su-Wei Hsieh : 6-1, 6-0 en 45 minutes ! Elle a breaké à six reprises et n'a perdu que onze points sur son service.Mertens a breaké à 0-0, 3-1 et 5-1 dans le premier set et à 1-0 dans le deuxième. Garbine Muguruza, tête de série n°2, est entrée en douceur dans le tournoi, en s'imposant 6-4, 6-4 en 1h30 contre l'Américaine Ann Li. Dans ce match à onze doubles-fautes et six breaks au total, l'Espagnole n'a pas archi-dominé la rencontre, mais a fait la différence en breakant à 2-2 dans le premier set et 4-4 dans le deuxième.Elle a battu sans trop trembler Madison Brengle sur le score de 6-4, 6-3 en 1h23, dans un match marqué par huit breaks. L'Estonienne a réussi un break décisif à 5-4 pour empocher le premier set, puis s'est retrouvée menée 3-1 dans le deuxième avant d'enchaîner cinq jeux de suite.Trois Suissesses sont présentes sur les courts de Chicago cette semaine, et elles seront deux en seizièmes de finale : Belinda Bencic, qualifiée d'office en tant que tête de série n°3, et Jil Teichmann, la tête de série n°16., à l'issue d'un match où les deux joueuses ont rencontré beaucoup de difficultés au service (7 doubles-fautes et 3 breaks concédés par la Suissesse, 9 doubles-fautes et 4 breaks concédés par l'Estonienne). Après un début de match canon où elle a mené 5-0, Teichmann a soudainement perdu tous ses moyens et Kanepi a égalisé à 5-5, mais la tête de série a finalement retrouvé son tennis au bon moment, dans le tie-break, remporté 7-3. Dans le deuxième set, Teichmann a mené 4-2, puis a encore vu son adversaire égaliser (4-4), avant de la breaker blanc à 5-5 et s'imposer. Prochaine adversaire : Magda Linette.Ca passe aussi pour la tête de série n°13, Tamara Zidansek. La Slovène n'a passé que 1h13 sur le court pour éliminer l'Américaine Sloane Stephens, retombée à la 63eme place mondiale, sur le score de 6-2, 6-1., tout en breakant son adversaire à 2-1 et 5-2 dans le premier set et 2-1 et 4-1 dans le deuxième pour l'emporter et affronter la Tchèque Martincova au tour suivant. Victoria Azarenka (n°14), pour son premier match depuis l'US Open, n'a passé que 1h01 sur le court pour éliminer Shuai Zhang : 6-2, 6-1 après avoir pris le service adverse à sept reprises. La tête de série n°15 est en revanche tombée ce mardi, en la personne de Camila Giorgi, éliminée par la 98eme mondiale Elena Gabriela Ruse, sur le score de 6-4, 6-2 en 1h34. L'Italienne a commis 12 doubles-fautes et a été breakée cinq fois, notamment à 4-4 dans le premier set, puis à 0-0 et 2-0 dans le deuxième. Qualification également de l'Américaine Danielle Collins, 28eme joueuse mondiale et tête de série n°10, qui s'est arrachée face à la Japonaise Misaki Doi, 111eme joueuse mondiale, en trois sets (4-6, 6-3, 7-5) et 2h14 de jeu.Svitolina (UKR, n°1) - Anisimova (USA)Kozlova (UKR, Q) - Ruse (ROU)Pegula (USA) - Petkovic (ALL, n°9)bat Hsieh (TAI) : 6-1, 6-0Bencic (SUI, n°3) - Inglis (AUS, Q)Martincova (RTC) - Zidansek (SLO, n°13)Kudermetova (RUS, n°12) - Dart (GBR, LL)Sasnovich (BIE) - Rybakina (RUS, n°5)bat Yastremska (UKR) : 6-1, 6-3bat Doi (JAP) : 4-6, 6-3, 7-5Teichmann (SUI, n°16) - Linette (POL)Vondrousova (RTC) - Pavlyuchenkova (RUS, n°4)Andreescu (CAN, n°8) - Rogers (USA)Hontama (JAP, Q) - Kontaveit (EST, n°11)Azarenka (BIE, n°14) - Baptiste (CAN, WC)bat Li (USA) : 6-4, 6-4- Byebat Golubic (SUI) : 6-0, 5-7, 6-4bat Kostyuk (UKR) : 6-7 (2), 6-3, 6-0bat Giorgi (ITA, n°15) : 6-4, 6-2bat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-0bat Govortsova (BIE, LL) : 6-2, 6-2bat Clijsters (BEL, WC) : 6-3, 5-7, 6-3- Bye- Byebat Dolehide (USA, WC) : 4-6, 6-2, 6-4bat Osorio Serrano (COL) : 6-3, 7-5bat Stephens (USA) : 6-2, 6-1bat Kalinskaya (RUS, Q) : 7-6 (8), 4-6, 6-2bat Haddad Maia (BRE, Q) : 6-1, 3-6, 6-1bat Keys (USA) : 6-4, 2-0 abandon- Bye- Byebat: 7-5, 6-1bat Bouzkova (RTC) : 6-3, 6-7 (4), 6-3bat Flipkens (BEL, Q) : 6-4, 6-2bat Kanepi (EST) : 7-6 (3), 7-5bat Vandeweghe (USA, WC) : 6-1, 6-4bat Tomljanovic (AUS) : 6-2, 6-1- Bye- Byebat Cabrera (AUS, Q) : 6-2, 6-1bat: 6-3, 6-0bat Brengle (USA) : 6-4, 6-3bat Zhang (CHN) : 6-2, 6-1bat Paolini (ITA) : 7-5, 6-3bat Vekic (CRO) : 6-3, 6-1- Bye