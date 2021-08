WTA - Chicago : Mladenovic qualifiée pour les quarts de finale

Plus d'informations à suivre.



CHICAGO (Etats-Unis, WTA 250, dur, 200 801€)

Première édition



2eme tour

Svitolina (UKR, n°1) - Ferro (FRA)

Mladenovic (FRA, n°7) bat Abanda (CAN, WC) : 6-3, 6-2

Martincova (RTC) - Hsieh (TAI)

Peterson (SUE) - Golubic (SUI, n°6)



Kostyuk (UKR, n°8) bat Kanepi (EST) : 6-2, 6-3

Gracheva (RUS) bat Bogdan (ROU, LL) : 7-5, 3-1 abandon

Vondrousova (RTC) - Van Uytvanck (BEL)

Paolini (ITA) - Cornet (FRA, n°9)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) bat Burel (FRA, Q) : 5-7, 6-1, 2-0 abandon

Ferro (FRA) bat Sutjiadi (INA, Q) : 4-6, 7-5, 6-1

Abanda (CAN, WC) bat Kovinic (MTN) : 6-4, 6-2

Mladenovic (FRA, n°7) bat Diyas (KAZ, Q) : 6-2, 7-6(3)



Martincova (RTC) bat Cirstea (ROU, n°3) : 3-6, 6-3, 6-2

Hsieh (TAI) bat V. Williams (USA, WC) : 6-2, 6-3

Peterson (SUE) bat Bouzkova (RTC) : 7-6(9), 7-6(6)

Golubic (SUI, n°6) bat Osorio Serrano (COL): 7-6(5), 6-3



Kostyuk (UKR, n°8) bat Sebov (CAN, WC) : 6-0, 6-3

Kanepi (EST) bat Kalinina (UKR) : 3-6, 6-2, 7-5

Bogdan (ROU, LL) bat Watson (GBR) : 6-2, 1-0 abandon

Gracheva (RUS) bat Zidansek (SLO, n°4) : 6-3, 1-6, 6-2



Vondrousova (RTC) bat Gleason (USA, LL) : 6-2, 6-0

Van Uytvanck (BEL) bat Hibino (JAP) : 6-1, 6-3

Paolini (ITA) bat Doi (JAP) : 6-4, 6-2

Cornet (FRA, n°9) bat Li (USA) : 6-7 (8), 6-0, 6-4