Kristina Mladenovic a rejoint Françoise Abanda au deuxième tour du WTA 250 de Chicago. Alors que la Canadienne s'était qualifiée dimanche soir, la Française a été la première à s'imposer dans l'Illinois ce lundi. Elle a pris le meilleur sur Zarina Diyas (6-2, 7-6(3)). Dans son duel avec une joueuse issue des qualifications, Kiki a été la plus régulière. Un enchaînement break-débreak-break a permis à la Nordiste de mener 2-1 dans la première manche. Elle a ensuite su conserver cet avantage jusqu'à réussir le double-break à 4-2. En 41 minutes, elle a remporté le premier set. La deuxième manche a été beaucoup plus disputée. Elle a duré 1h32 et s'est terminée avec un tie-break. La Française s'y est imposée sur sa deuxième balle de match. Mais auparavant, elle avait du sauver une balle de un set partout sur son service. La 57eme mondiale avait aussi eu besoin de repousser six balles de break dans un interminable jeu à 2-3. En marquant des points importants dans les moments décisifs, Kristina Mladenovic a obtenu le droit de continuer l'aventure à Chicago.

Alizé Cornet et Fiona Ferro ont été renversantes

Alizé Cornet a dû s'employer encore plus pour passer l'obstacle Ann Li ( 6(8)-7, 6-0, 6-4). La 68eme du classement mondial a eu besoin de presque trois heures pour venir à bout de celle qui pointe au rang juste devant elle. Dans un match très disputé, la Française a perdu le premier set alors qu'elle menait 5-4. Chaque joueuse a alors breaké deux fois. Au passage, la native de Nice n'a pas réussi à convertir deux balles de set. Elle en a gâché deux de plus dans le tie-break qui a finalement été remporté par l'Américaine. Malgré ses initiatives, Alizé Cornet était menée un set à rien. Mais elle ne s'est pas laissée décourager. La Française a répondu avec un 6-0 en 34 minutes pour recoller à une manche partout. Sur sa lancée, elle a remporté les quatre premiers jeux de la manche décisive. Une série qui lui a permis de s'imposer malgré les débreaks d'Ann Li. Alizé Cornet est allée arracher cette victoire sur le service de son adversaire après 2h55 d'un duel très engagé.



Fiona Ferro a aussi eu besoin de trois sets pour venir à bout de Aldila Sutjiadi. La Française a été menée un set à rien par la 366eme du classement WTA. Elle a réussi à égaliser à une manche partout en gagnant les trois derniers jeux d'un set où neuf des douze jeux se sont terminés par un break. En égalisant, elle a pris le contrôle du match et a su enchaîner. La joueuse de 24 ans n'a laissé qu'un jeu à l'Indonésienne dans la troisième manche. Mais pour y arriver, elle a dû s'employer en sauvant huit balles de break. Dans la douleur, Fiona Ferro a obtenu sa qualification pour le deuxième tour où elle attend Clara Burel ou Elina Svitolina, la tête de série n°1.







CHICAGO (Etats-Unis, WTA 250, dur, 200 801€)

Première édition



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Burel (FRA, Q, LL)

Ferro (FRA) bat Sutjiadi (INA, Q, LL) : 4-6, 7-5, 6-1

Abanda (CAN, WC) bat Kovinic (MTN) : 6-4, 6-2

Mladenovic (FRA, n°7) bat Diyas (KAZ, Q, LL) : 6-2, 7-6(3)



Cirstea (ROU, n°3) - Martincova (RTC)

V. Williams (USA, WC) - Hsieh (TAI)

Peterson (SUE) bat Bouzkova (RTC) : 7-6(9), 7-6(6)

Golubic (SUI, n°6) bat Osorio Serrano (COL): 7-6(5), 6-3



Kostyuk (UKR, n°8) bat Sebov (CAN, WC) : 6-0, 6-3

Kanepi (EST) bat Kalinina (UKR) : 3-6, 6-2, 7-5

Bogdan (ROU, LL) bat Watson (GBR) : 6-2, 1-0 ab.

Gracheva (RUS) bat Zidansek (SLO, n°4) : 6-3, 1-6, 6-2



Vondrousova (RTC) bat Gleason (USA, LL) : 6-2, 6-0

Van Uytvanck (BEL) bat Hibino (JAP) : 6-1, 6-3

Paolini (ITA) bat Doi (JAP) : 6-4, 6-2

Cornet (FRA, n°9) bat Li (USA) : 6(8)-7, 6-0, 6-4