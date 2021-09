Venir à Chicago juste après avoir remporté le tournoi d'Ostrava n'était visiblement pas une bonne idée pour Anett Kontaveit. Victorieuse de son premier match dans l'Illinois mardi soir contre Madison Brengle, 48 heures après avoir soulevé le trophée en République tchèque, l'Estonienne, tête de série n°11, a déclaré forfait pour son seizième de finale prévu mercredi, en raison d'une blessure à la cuisse gauche. Elle devait affronter la tombeuse de Caroline Garcia, la Japonaise Mai Hontama, 200eme mondiale et issue des qualifications, qui se retrouve donc en huitièmes de finale sans jouer. Pas de problèmes physiques en revanche pour Elena Rybakina, la tête de série n°5, qui s'est imposée 6-4, 6-4 en 1h29 contre Aliaksandra Sasnovich. La Kazakhe a breaké à 1-1 et 2-2 dans le premier set et à 4-4 dans le deuxième pour l'emporter.



CHICAGO (ETATS-UNIS, WTA 500, dur extérieur, 482 536€)

Tenante du titre (en août) : Elina Svitolina (UKR)



2eme tour

Svitolina (UKR, n°1) - Anisimova (USA)

Kozlova (UKR, Q) - Ruse (ROU)

Pegula (USA) - Petkovic (ALL, n°9)

Jabeur (TUN, n°6) bat Hsieh (TAI) : 6-1, 6-0



Bencic (SUI, n°3) - Inglis (AUS, Q)

Martincova (RTC) - Zidansek (SLO, n°13)

Kudermetova (RUS, n°12) - Dart (GBR, LL)

Rybakina (RUS, n°5) bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 6-4



Mertens (BEL, n°7) bat Yastremska (UKR) : 6-1, 6-3

Collins (USA, n°10) bat Doi (JAP) : 4-6, 6-3, 7-5

Teichmann (SUI, n°16) - Linette (POL)

Vondrousova (RTC) - Pavlyuchenkova (RUS, n°4)



Andreescu (CAN, n°8) - Rogers (USA)

Hontama (JAP, Q) bat Kontaveit (EST, n°11) : forfait

Azarenka (BIE, n°14) - Baptiste (CAN, WC)

Muguruza (ESP, n°2) bat Li (USA) : 6-4, 6-4



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Bye

Anisimova (USA) bat Golubic (SUI) : 6-0, 5-7, 6-4

Kozlova (UKR, Q) bat Kostyuk (UKR) : 6-7 (2), 6-3, 6-0

Ruse (ROU) bat Giorgi (ITA, n°15) : 6-4, 6-2



Pegula (USA) bat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-0

Petkovic (ALL, n°9) bat Govortsova (BIE, LL) : 6-2, 6-2

Hsieh (TAI) bat Clijsters (BEL, WC) : 6-3, 5-7, 6-3

Jabeur (TUN, n°6) - Bye



Bencic (SUI, n°3) - Bye

Inglis (AUS, Q) bat Dolehide (USA, WC) : 4-6, 6-2, 6-4

Martincova (RTC) bat Osorio Serrano (COL) : 6-3, 7-5

Zidansek (SLO, n°13) bat Stephens (USA) : 6-2, 6-1



Kudermetova (RUS, n°12) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 7-6 (8), 4-6, 6-2

Dart (GBR, LL) bat Haddad Maia (BRE, Q) : 6-1, 3-6, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Keys (USA) : 6-4, 2-0 abandon

Rybakina (RUS, n°5) - Bye



Mertens (BEL, n°7) - Bye

Yastremska (UKR) bat Cornet (FRA) : 7-5, 6-1

Doi (JAP) bat Bouzkova (RTC) : 6-3, 6-7 (4), 6-3

Collins (USA, n°10) bat Flipkens (BEL, Q) : 6-4, 6-2



Teichmann (SUI, n°16) bat Kanepi (EST) : 7-6 (3), 7-5

Linette (POL) bat Vandeweghe (USA, WC) : 6-1, 6-4

Vondrousova (RTC) bat Tomljanovic (AUS) : 6-2, 6-1

Pavlyuchenkova (RUS, n°4) - Bye



Andreescu (CAN, n°8) - Bye

Rogers (USA) bat Cabrera (AUS, Q) : 6-2, 6-1

Hontama (JAP, Q) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-0

Kontaveit (EST, n°11) bat Brengle (USA) : 6-4, 6-3



Azarenka (BIE, n°14) bat Zhang (CHN) : 6-2, 6-1

Baptiste (CAN, WC) bat Paolini (ITA) : 7-5, 6-3

Li (USA) bat Vekic (CRO) : 6-3, 6-1

Muguruza (ESP, n°2) - Bye