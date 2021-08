Incredible 🌟



🇫🇷 @alizecornet defeats Paolini in straight sets 7-6, 6-4. Booking her ticket into the quarterfinals! #ChiTennisOpen pic.twitter.com/rzSskrbOeJ

— wta (@WTA) August 25, 2021

Svitolina a rendez-vous avec Mladenovic

CHICAGO (Etats-Unis, WTA 250, dur, 200 801€)

Quarts de finale

Mladenovic (FRA, n°7)

Cornet (FRA, n°9)

2eme tour

Ferro (FRA)

Mladenovic (FRA, n°7)

Cornet (FRA, n°9)

1er tour

Burel (FRA, Q)

Ferro (FRA)

Mladenovic (FRA, n°7)

Cornet (FRA, n°9)

Plus d'informations à suivre.Fiona Ferro ne retrouvera pas Kristina Mladenovic dans l'Illinois.Ce mercredi, alors que la rencontre a repris à 4-4, la 80eme mondiale a craqué d'entrée et a concédé un quatrième break dans cette première manche, où elle n'a donc conservé sa mise en jeu qu'une seule fois. D'un jeu blanc, la native d'Odessa a ensuite bonifié son bon retour sur le court pour prendre les commandes de cette rencontre. Derrière, après un break de chaque côté pour lancer ce deuxième set, les deux joueuses ont été meilleures sur leurs services et n'ont plus été inquiétées jusqu'à 4-4. C'est à ce moment-là, que Svitolina a fait une nouvelle fois la différence. Définitivement ce coup-ci. Car, sur sa première balle de break du jeu, la 6eme du classement WTA n'a pas tremblé et a ensuite pu conclure plutôt facilement dans la foulée. De ce fait, c'est bien l'Ukrainienne qui rejoint Mladenovic en quart de finale.Opposée à Su-Wei Hsieh, la première Tchèque citée s'est montrée renversante pour s'en sortir en trois manches (3-6, 6-4, 6-2). La seconde a elle profité de l'abandon de la Belge Alison Van Uytvanck à 6-1, 1-0.Svitolina (UKR, n°1) -Martincova (RTC) - Peterson (SUE) ou Golubic (SUI, n°6)Kostyuk (UKR, n°8) - Gracheva (RUS)Vondrousova (RTC) -bat: 6-4, 6-4bat Abanda (CAN, WC) : 6-3, 6-2bat Hsieh (TAI) : 3-6, 6-4, 6-2Peterson (SUE) - Golubic (SUI, n°6)bat Kanepi (EST) : 6-2, 6-3bat Bogdan (ROU, LL) : 7-5, 3-1 abandonbat Van Uytvanck (BEL) : 6-1, 1-0 abandonbat Paolini (ITA) : 7-6, 6-4bat: 5-7, 6-1, 2-0 abandonbat Sutjiadi (INA, Q) : 4-6, 7-5, 6-1bat Kovinic (MTN) : 6-4, 6-2bat Diyas (KAZ, Q) : 6-2, 7-6(3)bat Cirstea (ROU, n°3) : 3-6, 6-3, 6-2bat V. Williams (USA, WC) : 6-2, 6-3bat Bouzkova (RTC) : 7-6(9), 7-6(6)bat Osorio Serrano (COL): 7-6(5), 6-3bat Sebov (CAN, WC) : 6-0, 6-3bat Kalinina (UKR) : 3-6, 6-2, 7-5bat Watson (GBR) : 6-2, 1-0 abandonbat Zidansek (SLO, n°4) : 6-3, 1-6, 6-2bat Gleason (USA, LL) : 6-2, 6-0bat Hibino (JAP) : 6-1, 6-3bat Doi (JAP) : 6-4, 6-2bat Li (USA) : 6-7 (8), 6-0, 6-4