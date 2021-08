It's @ElinaSvitolina's kind of town! 🎶

CHICAGO (Etats-Unis, WTA 250, dur, 200 801€)

Finale

Cornet (FRA, n°9) : 7-5, 6-4

Demi-finales

Cornet (FRA, n°9)

Quarts de finale

Mladenovic (FRA, n°7)

Cornet (FRA, n°9)

Mariée à Gaël Monfils depuis cet été, Elina Svitolina apprécie particulièrement la France. Sa semaine au tournoi WTA de Chicago en atteste. En venant à bout de la Tricolore Alizé Cornet en finale, elle a remporté son premier titre sur le circuit cette année. Mais la Niçoise n'a pas été la seule victime de l'Ukrainienne dans l'Illinois., éliminant au fur et à mesure de son parcours quatre compatriotes de son mari. Elina Svitolina a dominé Clara Burel lors de son entrée en lice avant de se défaire de Fiona Ferro au tour suivant. En quart, c'est Kristina Mladenovic qui est passée à la trappe.Ce samedi face à Alizé Cornet, l'Ukrainienne a éprouvé toutes les difficultés du monde pour conserver sa mise en jeu malgré un 3-0 infligé d'entrée à la Tricolore. Cette dernière s'est toutefois réveillée pour revenir à 3-3 et tenir la cadence jusqu'à 6-5. Néanmoins,. Avant de basculer vers la seconde manche, la Française a fait appel au service médical du tournoi pour soulager sa jambe douloureuse. Elle a fini par reprendre mais sans être en mesure de rivaliser avec Elina Svitolina sur la durée.Au bout de 2h passées sur le court, la 6eme joueuses mondiale a fini par prendre le dessus sur Alizé Cornet (7-5, 6-4), soulevant son premier trophée cette année.. Au premier tour elle affrontera la Canadienne Rebecca Marino, issue des qualifications. Alizé Cornet sera pour sa part opposée à une adversaire plus redoutable, la Tunisienne Ons Jabeur, tête de série numéro 20 au tournoi du Grand Chelem de New-York.batbat Peterson (SUE) : 6-1, 6-7 (4), 6-3bat Gracheva (RUS) : 4-6, 6-1, 6-0bat: 6-1, 6-0bat Martincova (RTC) : 6-7 (4), 6-2, 4-1 abandonbat Kostyuk (UKR, n°8) : 6-7 (4), 6-3, 6-4bat Vondrousova (RTC, n°5) : 2-6, 6-4, 6-3