Indian Wells ayant été décalé de mars à octobre cette année en raison de la pandémie de coronavirus, la WTA a décidé de créer un autre tournoi aux Etats-Unis, sur dur extérieur, pour que les joueuses se préparent au mieux. Après "l'Open de Chicago" qui s'est déroulé la semaine avant l'US Open, c'est "l'Open de Chicago d'automne" qui a lieu ce week-end. Et alors qu'Alizé Cornet avait disputé la finale face à Elina Svitolina en août, elle a cette fois été éliminée dès le premier tour.Dans ce match qui a débuté à 9h00 heure locale, Cornet avait pourtant bien démarré, en menant 3-1 dans le premier set. Mais ce fut rapidement le début de la fin pour elle. Yastremska est revenue à 3-3, puis a breaké à 6-5 pour empocher le set. Dans le deuxième, la Niçoise a perdu son service à 1-2 et 1-4 et n'a pas inquiété son adversaire, qui a conclu sur un jeu blanc. C'est donc Yastremska qui affrontera Elise Mertens au tour suivant, alors que Cornet va désormais prendre le chemin de la Californie et d'Indian Wells.Juste après le match de Cornet, la dernière Française en lice dans ce tournoi de Chicago, Caroline Garcia, faisait son entrée. Avec, a priori, un bon coup à jouer face à la Japonaise Mai Hontama, 200eme mondiale et issue des qualifications. Mais la 59eme mondiale est passée totalement à côté de son match, se faisant éliminer sur le score de 6-3, 6-0 en 1h14.Hontama a breaké d'entrée de premier set et a mené 3-1, après des jeux très longs, puis Garcia a recollé à 3-3 et on pensait alors qu'elle avait pris la mesure de son adversaire, mais pas du tout ! Elle a encaissé les neuf jeux suivants, et a donc perdu le match ! Même sa tentative de casser le rythme à 3-0 dans le deuxième set en appelant la kiné pour refaire son pansement au niveau du genou droit n'a pas fonctionné. Elle n'a marqué que trois points ensuite... Comme Cornet, Garcia va désormais se rendre à Indian Wells, pour ce qui sera son 25eme tournoi de l'année. Mais il est temps que la saison se termine pour la 59eme mondiale, qui n'a disputé qu'une demie à Lausanne et un quart à Parme comme résultats majeurs, dans des tout petits tournois.Tête de série n°9 dans l'Illinois, Andrea Petkovic s'est également qualifiée pour le deuxième tour, en se défaisant de la lucky-loser biélorusse Olga Govortsova. L'Allemande s'est imposée 6-2, 6-2 en 1h18. Même si elle a perdu son service d'entrée, elle a très bien réagi en remportant six des sept jeux suivants. Puis dans le deuxième, Petkovic a mené 3-0, puis a perdu son service à 3 -1 mais a enchaîné en remportant les trois derniers jeux.Menée 5-2 dans la première manche, Kudermetova a sauvé deux balles de set à 5-2 et 5-4, et encore une à 6-5 dans le tie-break, avant de le remporter 10-8. Elle a ensuite perdu le deuxième set en se faisant breaker à 5-4 puis a gagné le dernier en prenant les deux premiers jeux de service de son adversaire pour mener 4-0- ByeAnisimova (USA) - Golubic (SUI)Kozlova (UKR, Q) - Kostyuk (UKR)Ruse (ROU) - Giorgi (ITA, n°15)bat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-0bat Govortsova (BIE, LL) : 6-2, 6-2Clijsters (BEL, WC) - Hsieh (TAI)- Bye- ByeInglis (AUS, Q) - Dolehide (USA, WC)Osorio Serrano (COL) - Martincova (RTC)Stephens (USA) - Zidansek (SLO, n°13)bat Kalinskaya (RUS, Q) : 7-6 (8), 4-6, 6-2Davis (USA) - Haddad Maia (BRE, Q)Sasnovich (BIE) - Keys (USA)- Bye- Byebat: 7-5, 6-1Bouzkova (RTC) - Doi (JAP)Flipkens (BEL, Q) - Collins (USA, n°10)Teichmann (SUI, n°16) - Kanepi (EST)Vandeweghe (USA, WC) - Linette (POL)Tomljanovic (AUS) - Vondrousova (RTC)- Bye- Byebat Cabrera (AUS, Q) : 6-2, 6-1bat: 6-3, 6-0Brengle (USA) - Kontaveit (EST, n°11)Azarenka (BIE, n°14) - Zhang (CHN)Baptiste (CAN, WC) - Paolini (ITA)bat Vekic (CRO) : 6-3, 6-1- Bye