Bencic en trois sets, Svitolina en deux



Movin’ on in the Windy City!

🇨🇭 @BelindaBencic defeats qualifier Inglis 5-7, 6-1, 6-0 to advance to the #ChicagoTennisFestival third round. pic.twitter.com/IPbC1nD72c



— wta (@WTA) September 29, 2021



Another W for the No.1 seed in Chi-Town!

🇺🇦 @ElinaSvitolina defeats Anisimova 6-4, 6-3 to advance to the #ChicagoTennisFestival third round. pic.twitter.com/QqG0J8UvpL



— wta (@WTA) September 29, 2021

Zidansek s'écroule, Pavlyuchenkova et Andreescu tombent de haut

CHICAGO (ETATS-UNIS, WTA 500, dur extérieur, 482 536€)

Huitièmes de finale



2eme tour



1er tour

Cornet (FRA)

Garcia (FRA)

Venir à Chicago juste après avoir remporté le tournoi d'Ostrava n'était visiblement pas une bonne idée pour Anett Kontaveit. Victorieuse de son premier match dans l'Illinois mardi soir contre Madison Brengle, 48 heures après avoir soulevé le trophée en République tchèque,Elle devait affronter la tombeuse de Caroline Garcia, la Japonaise Mai Hontama, 200eme mondiale et issue des qualifications, qui se retrouve donc en huitièmes de finale sans jouer. Pas de problèmes physiques en revanche pour Elena Rybakina, la tête de série n°5, qui s'est imposée 6-4, 6-4 en 1h29 contre Aliaksandra Sasnovich. La Kazakhe a breaké à 1-1 et 2-2 dans le premier set et à 4-4 dans le deuxième pour l'emporter. Elle sera opposée à Veronika Kudermetova, tête de série n°12, qui s'est défaite de la lucky-loser britannique Harriet Dart : 6-3, 6-4 en 1h27 en servant notamment 12 aces. La Russe a parfaitement débuté le match en menant 5-1 puis a empoché le premier set. Dans le deuxième, elle a breaké à 1-1, puis Dart a recollé à 2-2, avant de perdre à nouveau son service à 3-3.Un set galère, puis une formalité. Belinda Bencic, tête de série n°3, n'a pas eu une entrée en lice très aisée à Chicago, où elle a eu besoin de 2h12 pour éliminer l'Australienne Maddison Inglis 5-7 6-1, 6-0.Mais après une "pause toilettes" en fin de set pour se remettre les idées en place, elle a déroulé son tennis, en prenant quatre fois le service de la 130eme mondiale (malgré un débreak à 3-0) dans le deuxième set et trois fois dans le troisième, avant de s'imposer sur sa troisième balle de match. La tête de série n°1 Elina Svitolina a quant à elle passé 1h19 sur le court pour se défaire d'Amanda Anisimova : 6-4, 6-3. L'Ukrainienne a mené 4-2 dans le premier set puis a vu l'Américaine recoller à 4-4, avant de lui reprendre son service dans la foulée. Dans le deuxième, deux breaks à 2-2 et 5-3 ont permis à Madame Monfils de gagner.Après Kontaveit, une autre tête de série a disparu ce mercredi, en la personne Tamara Zidansek (n°13). La Slovène a subi la loi de la Tchèque Tereza Martincova en deux sets : 6-2, 7-5 en 1h14. Auteure de quatre doubles-fautes, Zidansek a perdu six fois son service sur sept balles de break.C'est donc Martincova qui affrontera Bencic pour une place en quarts. Une autre Tchèque a éliminé une tête de série : Marketa Vondrousova, qui s'est défait d'Anastasia Pavlyuchenkova (n°4). Elle s'est imposé 6-3, 6-2 en 1h12, en breakant six fois la Russe en sept occasions ! Vondrousova a mené 5-2 dans le premier set et 3-1 dans le deuxième, et la perte d'un break d'avance dans chaque manche ne l'a pas empêchée de l'emporter. Elle affrontera la tête de série n°16 Jil Teichmann, tombeuse de Magda Linette 6-2, 6-4 en 1h27 sans jamais avoir été breakée. La tête de série n°9 Andrea Petkovic n'ira quant à elle pas plus loin dans le tournoi, après sa défaite 6-2, 7-5 en 1h32 contre Jessica Pegula dans un match à neuf breaks. L'Allemande a pourtant eu trois balles de set à 5-2 dans la deuxième manche.La Canadienne a perdu le premier set en se faisant breaker à 2-2 puis le deuxième en se faisant breaker à 5-5. Ca passe en revanche pour une autre tête de série Victoria Azarenka (n°14), même si cette dernière a eu besoin de trois sets (6-2, 4-6, 6-3 en 2h08 de jeu) pour se défaire de la jeune Américaine de 19 ans Hailey Baptiste. La Biélorusse affrontera l'Espagnole Garbine Muguruza (n°2) en huitièmes de finale.Svitolina (UKR, n°1) - Ruse (ROU)Pegula (USA) - Jabeur (TUN, n°6)Bencic (SUI, n°3) - Martincova (RTC)Kudermetova (RUS, n°12) - Rybakina (RUS, n°5)Mertens (BEL, n°7) - Collins (USA, n°10)Teichmann (SUI, n°16) - Vondrousova (RTC)Rogers (USA) - Hontama (JAP, Q)Azarenka (BIE, n°14) - Muguruza (ESP, n°2)bat Anisimova (USA) : 6-4, 6-3bat Kozlova (UKR, Q) : 7-5, 6-2bat Petkovic (ALL, n°9) : 6-2, 7-5bat Hsieh (TAI) : 6-1, 6-0bat Inglis (AUS, Q) : 5-7, 6-1, 6-0bat Zidansek (SLO, n°13) : 6-2, 7-5bat Dart (GBR, LL) : 6-3, 6-4bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 6-4bat Yastremska (UKR) : 6-1, 6-3bat Doi (JAP) : 4-6, 6-3, 7-5bat Linette (POL) : 6-2, 6-4bat Pavlyuchenkova (RUS, n°4) : 6-3, 6-2bat Andreescu (CAN, n°8) : 6-4, 7-5bat Kontaveit (EST, n°11) : forfaitbat Baptiste (CAN, WC) : 6-2, 4-6, 6-3bat Li (USA) : 6-4, 6-4- Byebat Golubic (SUI) : 6-0, 5-7, 6-4bat Kostyuk (UKR) : 6-7 (2), 6-3, 6-0bat Giorgi (ITA, n°15) : 6-4, 6-2bat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-0bat Govortsova (BIE, LL) : 6-2, 6-2bat Clijsters (BEL, WC) : 6-3, 5-7, 6-3- Bye- Byebat Dolehide (USA, WC) : 4-6, 6-2, 6-4bat Osorio Serrano (COL) : 6-3, 7-5bat Stephens (USA) : 6-2, 6-1bat Kalinskaya (RUS, Q) : 7-6 (8), 4-6, 6-2bat Haddad Maia (BRE, Q) : 6-1, 3-6, 6-1bat Keys (USA) : 6-4, 2-0 abandon- Bye- Byebat: 7-5, 6-1bat Bouzkova (RTC) : 6-3, 6-7 (4), 6-3bat Flipkens (BEL, Q) : 6-4, 6-2bat Kanepi (EST) : 7-6 (3), 7-5bat Vandeweghe (USA, WC) : 6-1, 6-4bat Tomljanovic (AUS) : 6-2, 6-1- Bye- Byebat Cabrera (AUS, Q) : 6-2, 6-1bat: 6-3, 6-0bat Brengle (USA) : 6-4, 6-3bat Zhang (CHN) : 6-2, 6-1bat Paolini (ITA) : 7-5, 6-3bat Vekic (CRO) : 6-3, 6-1- Bye