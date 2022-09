WTA - Chennai : Riske-Amritraj à la trappe, Maria déroule

An upset in India 🚨



Gracheva, Linette et Maria au rendez-vous

La WTA fait étape en Inde cette année, et Alison Riske-Amritraj n'allait pas manquer l'occasion de jouer dans le pays de son mari, l'ancien joueur Stephen Amritraj. La native de Pittsburgh était même tête de série n°1 cette semaine, mais elle a été éliminée dès le premier tour.Même si Riske-Amritraj a été efficace sur les balles de break, en en convertissant trois sur trois, elle a elle aussi rencontré des difficultés au service. Elle n'a pas existé dans le premier set, se faisant breaker à 2-1, 3-2 et 5-2. Et dans le deuxième, elle n'a pas fait beaucoup mieux, en perdant sa mise en jeu à 0-1, 2-1 et 3-2. C'est donc Gasanova qui affrontera la Britannique Swan pour une place en quarts de finale.Les autres têtes de série en lice ce mardi se sont en revanche qualifiées. A commencer par la n°2, Varvara Gracheva, qui a battu sa compatriote russe Mariia Tkacheva : 6-3, 6-2 en 1h49, en sauvant les huit balles de break que son adversaire s'est procurée. Magda Linette, tête de série n°3, s'est quant à elle défaite de la Japonaise Moyuka Uchijama sur le score de 6-4, 6-0 en 1h17, dans un match marqué par huit breaks. La Polonaise, qui menait 5-3 dans le premier set avant de perdre son break d'avance (5-4), a bien réagi en reprenant immédiatement le service de son adversaire pour empocher la manche.Enfin, Tatjana Maria, la tête de série n°4, n'a fait qu'une bouchée de l'Indienne Ankita Raina, qu'elle a battue 6-0, 6-1 en 1h17 dans un match à sens unique, où elle a toutefois dû sauver trois balles de break.