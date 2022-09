WTA - Chennai : Peterson et Wang sorties en huitièmes

Les têtes de série ne sont pas en réussite. Ce mercredi, la Suédoise Rebecca Peterson, 98eme joueuse mondiale et tête de série n°5, a été éliminée en huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Chennai en Inde, sur dur, par la Tchèque Linda Fruhvirtova, 130eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 6-2) et 1h26 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle sauvée, c'est pourtant la Tchèque qui a été breakée la première, malgré une première balle sauvée. Avant de gâcher deux opportunités, dans la foulée, de débreaker. Ce qu'elle a fini par faire juste après, et plus précisément à 1-3, sur sa deuxième possibilité. Avant, au meilleur des moments, soit à 4-4, de prendre un ultime service à son adversaire du jour.

Wang sortie par une qualifiée

Pour finir, dans la foulée, par conclure sur un ultime jeu blanc et empocher cette première manche (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois c'est la Suédoise qui été la seule à se faire breaker. D'abord à 1-1, malgré deux premières balles sauvées. Puis, là encore au pire des moments, et plus précisément à 2-4, malgré une première balle sauvée. Dans la foulée, Linda Fruhvirtova n'a eu plus qu'à conclure, sur sa toute première balle de match (6-2). C'est également déjà terminé pour la Chinoise Qiang Wang, 101eme joueuse mondiale et tête de série n°6, sortie par la Japonaise Nao Hibino, 185eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-2, 6-3) et 1h12 de jeu.