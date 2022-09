WTA - Chennai : Direction les quarts de finale pour Linette

Magda Linette n’était pas décidée à faire traîner les choses. Tête de série numéro 3 du tournoi WTA de Chennai, la Polonaise a très nettement disposé d’Oksana Selekhmeteva en huitièmes de finale. La 67eme mondiale a fait le break d’entrée puis consolidé son avantage pour mener quatre jeux à un. C’est alors que la Russe s’est rebellée et a effacé ce jeu de service de retard… pour mieux se faire une nouvelle fois breakée. Magda Linette a alors tapé du poing sur la table et, grâce à un jeu blanc, a conclu le premier set. La deuxième manche a alors commencé par un jeu accroché sur le service d’Oksana Selekhmeteva mais cette dernière a fini par le perdre et a été une nouvelle fois breakée. Menant alors quatre jeux à rien, Magda Linette ne s’est pas arrêtée en si bon chemin et, à la quatrième occasion, a une nouvelle fois pris le service de la 142eme mondiale. Cette dernière, à l’orgueil, est allée chercher une balle de débreak mais Magda Linette l’a repoussée avant de sceller le sort du match à sa première opportunité (6-2, 6-0 en 1h22’). La Polonaise affrontera la tête de série numéro 7 Rebecca Marino pour une place dans le dernier carré.