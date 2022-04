WTA - Charleston : Sabalenka n'y arrive plus

🅰️➕ from 🅰️🅰️‼️



Jabeur a fini rapidement

CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 814 114€)

Huitièmes de finale



2eme tour

1er tour

Mais qu'arrive-t-il à Aryna Sabalenka ? La n°5 mondiale, éliminée dès son entrée en lice à Indian Wells et à Miami, espérait se relancer à l'occasion du coup d'envoi de la saison sur terre battue, à Charleston, mais la tête de série n°1 du tournoi n'a remporté qu'un match, mercredi contre Alison Riske. Ce jeudi,Sabalenka a remporté le premier set en breakant à 3-2 puis a perdu le deuxième en cédant son service à 5-4, avant de lâcher complètement dans la troisième manche, où elle s'est retrouvée menée 4-0 et n'a pu effacer qu'un seul de ses breaks de retard. La Biélorusse va tout de même gagner une place au prochain classement grâce à sa victoire contre Riske, mais elle va jouer gros lors de ses trois prochains tournois, à Stuttgart, Madrid et Rome.La New Yorkaise, lucky-loser cette semaine, s'est imposée 6-4, 3-6, 6-4 en 2h17, dans un match marqué par sept breaks. Il n'y en a eu qu'un seul dans les deux premiers sets, mais dans le troisième, Vandeweghe a mené 5-1, puis Pegula est revenue à 4-5, mais a perdu son service alors qu'elle espérait revenir à 5-5.Ons Jabeur, tête de série n°4, interrompue mercredi pour son entrée en lice, a fini par se qualifier pour les huitièmes en battant Emma Navarro 6-3, 6-2 en 1h01, dans un match où elle a pris à six reprises le service de l'Américaine. Elle affrontera Irina Begu un peu plus tard dans la journée.bat Sabalenka (BIE, n°1)bat Pegula (USA, n°6) : 6-4, 3-6, 6-4Jabeur (TUN, n°4) - Begu (ROU)- Kalinina (UKR)Fernandez (CAN, n°7) ou Linette (POL) - Kanepi (EST)Alexandrova (RUS) - Ka.Pliskova (RTC, n°3)Keys (USA, n°9) - Bencic (SUI, n°10)Liu (USA) - Badosa (ESP, n°2)bat Riske (USA) : 7-6 (3), 6-4bat Putintseva (KAZ) : 6-1, 6-2bat Davis (USA) : 3-6, 6-3, 6-3bat Paolini (ITA) : 6-2, 6-1bat Navarro (USA, WC) : 6-3, 6-2bat Tomljanovic (AUS, n°14) : 6-2, 6-3bat Baptiste (USA) : 6-3, 6-2bat Rybakina (KAZ, n°5) : 6-4, 2-6, 6-4Fernandez (CAN, n°7) - Linette (POL)bat Frech (POL) : 7-5, 6-3bat Zheng (CHN) : 2-6, 7-5, 5-2 abandonbat Zavatska (UKR) : 5-7, 7-5, 6-4bat Elkeri (NOR, Q) : 6-3, 6-1bat Fruhvirtova (RTC, WC) : 6-1, 7-6 (6)bat Zhang (CHN, n°16) : 7-5, 2-6, 6-4bat Bondar (HUN) : 6-1, 6-4- Byebat McNally (USA, WC) : 7-5, 6-3bat Anderson (USA, Q) : 6-2, 7-6 (9)bat Vickery (USA, Q) : 6-0, 7-5bat Gasanova (RUS) : 6-3, 4-6, 6-3bat Bolkvadze (GEO) : 6-2, 6-3bat Lee (ROU, Q) : 6-2, 6-3- Bye- Byebat Brengle (USA) : 6-7 (4), 6-2, 3-0 abandonbat Xinyu Wang (CHN) : 7-6 (2), 6-4bat Chang (USA, Q) : 7-5, 6-4bat Parks (USA) : 6-0, 7-5bat Ruse (ROU) : 6-3, 6-0bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 6-4- Bye- Byebat Volynets (USA) : 4-6, 6-3, 7-6 (4)bat Rogers (USA) : 6-7 (2), 7-5, 6-2bat Kvitova (RTC, n°11) : 7-6 (6), 3-2, abandonbat Stephens (USA, n°13) : 6-3, 4-6, 6-0bat Kiick (USA, Q) : 6-1, 6-1bat Yuan (CHN) : 6-4, 6-2- Bye- Byebat Kichenok (UKR, Q) : 5-7, 6-2, 6-2bat Konjuh (CRO) : 4-6, 6-1, 6-3bat Xiyu Wang (CHN) : 4-6, 7-6 (5), 6-3bat Di Lorenzo (USA, Q) : 6-2, 6-4bat Watson (GBR, Q) : 6-4, 6-2bat Hartono (PBS) : 6-1, 6-4- Bye