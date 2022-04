WTA - Charleston : Première finale sur terre pour Bencic

A first clay-court WTA final coming up for Belinda! 🧱



CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 814 114€)

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale



2eme tour

1er tour

Depuis son triomphe aux Jeux Olympiques de Tokyo contre Marketa Vondrousova, Belinda Bencic n'avait plus goûté aux joies d'une finale. Ce sera chose faite ce dimanche pour la Suissesse de 25 ans, du côté de Charleston.Auteure de 5 aces et 65% de premières balles, Bencic a rapidement mené 4-1 dans cette rencontre, avant de perdre son service pour la seule fois du match (4-4). Mais un nouveau break à 5-4 lui a permis d'empocher le premier set. Dans le deuxième, elle a pris le service de la Russe à 3-2 et a conclu sans trembler, pour aller disputer la quatorzième finale de sa carrière, la première sur terre battue. Elle visera une sixième victoire.Anisimova (USA, n°15) - Jabeur (TUN, n°4)bat Alexandrova (RUS) : 6-4, 6-3bat Vandeweghe (USA, LL) : 6-1, 6-2bat Kalinina (UKR) : 6-3, 6-2bat Linette (POL) : 6-0, 6-2bat Badosa (ESP, n°2) : 2-6, 7-6 (2), 6-4bat Sabalenka (BIE, n°1)bat Pegula (USA, n°6) : 6-4, 3-6, 6-4bat Begu (ROU) : 6-3, 6-2bat: 7-6 (5), 7-5bat Kanepi (EST) : 6-3, 4-6, 6-2bat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 6-3, 6-1bat Keys (USA, n°9) : 6-4, 6-4bat Liu (USA) : 3-6, 7-6 (8), 6-1bat Riske (USA) : 7-6 (3), 6-4bat Putintseva (KAZ) : 6-1, 6-2bat Davis (USA) : 3-6, 6-3, 6-3bat Paolini (ITA) : 6-2, 6-1bat Navarro (USA, WC) : 6-3, 6-2bat Tomljanovic (AUS, n°14) : 6-2, 6-3bat Baptiste (USA) : 6-3, 6-2bat Rybakina (KAZ, n°5) : 6-4, 2-6, 6-4bat Fernandez (CAN, n°7) : 3-6, 6-3, 6-4bat Frech (POL) : 7-5, 6-3bat Zheng (CHN) : 2-6, 7-5, 5-2 abandonbat Zavatska (UKR) : 5-7, 7-5, 6-4bat Elkeri (NOR, Q) : 6-3, 6-1bat Fruhvirtova (RTC, WC) : 6-1, 7-6 (6)bat Zhang (CHN, n°16) : 7-5, 2-6, 6-4bat Bondar (HUN) : 6-1, 6-4- Byebat McNally (USA, WC) : 7-5, 6-3bat Anderson (USA, Q) : 6-2, 7-6 (9)bat Vickery (USA, Q) : 6-0, 7-5bat Gasanova (RUS) : 6-3, 4-6, 6-3bat Bolkvadze (GEO) : 6-2, 6-3bat Lee (ROU, Q) : 6-2, 6-3- Bye- Byebat Brengle (USA) : 6-7 (4), 6-2, 3-0 abandonbat Xinyu Wang (CHN) : 7-6 (2), 6-4bat Chang (USA, Q) : 7-5, 6-4bat Parks (USA) : 6-0, 7-5bat Ruse (ROU) : 6-3, 6-0bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 6-4- Bye- Byebat Volynets (USA) : 4-6, 6-3, 7-6 (4)bat Rogers (USA) : 6-7 (2), 7-5, 6-2bat Kvitova (RTC, n°11) : 7-6 (6), 3-2, abandonbat Stephens (USA, n°13) : 6-3, 4-6, 6-0bat Kiick (USA, Q) : 6-1, 6-1bat Yuan (CHN) : 6-4, 6-2- Bye- Byebat Kichenok (UKR, Q) : 5-7, 6-2, 6-2bat Konjuh (CRO) : 4-6, 6-1, 6-3bat Xiyu Wang (CHN) : 4-6, 7-6 (5), 6-3bat Di Lorenzo (USA, Q) : 6-2, 6-4bat Watson (GBR, Q) : 6-4, 6-2bat Hartono (PBS) : 6-1, 6-4- Bye