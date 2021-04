WTA - Charleston : Muguruza jette l'éponge

Up 6-0, 2-2, Muguruza is forced to retire through injury 🤕@PutintsevaYulia progresses to the #VolvoCarOpen quarterfinals ➡️ pic.twitter.com/M37KuZYhlR

— wta (@WTA) April 8, 2021

CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 480 921 €)

Cornet (FRA) - Jabeur (TUN, n°12)



2eme tour



Cornet (FRA)





Ce huitième de finale à Charleston était parti pour être une promenade de santé pour Garbine Muguruza, mais il a tourné à la catastrophe. L'Espagnole, tête de série n°6, a été contrainte à l'abandon alors qu'elle menait 6-0, 2-2 après une heure de jeu contre Yulia Putintseva (n°11). L'ancienne n°1 mondiale a déroulé pendant le premier set, avec trois breaks et seulement six points perdus sur son service. Mais en fin de premier set, elle est partie aux vestiaires se faire soigner, a priori au niveau de la cuisse. Breakée à 1-1 dans la deuxième manche, Muguruza a débreaké dans la foulée,L'ancienne gagnante de Roland-Garros ne veut prendre aucun risque avant de débuter la saison européenne sur terre battue, et c'est donc l'Ukrainienne, chanceuse sur ce coup, qui disputera les quarts de finale. Il n'y a pas eu d'abandon dans le deuxième match de la journée, mais il a duré presque autant de temps. Veronika Kudermetova, tête de série n°15, n'a eu besoin que de 1h11 pour se défaire de Kurumi Nara sur le score de 6-0, 6-3. La Russe a sauvé les deux balles de break que s'est procuré la Japonaise, à 5-0 dans le premier set, et lui a pris son service à 2-2 et 5-3 dans le deuxième pour l'emporter.Barty (AUS, n°1) - Rogers (USA)McNally (USA) - Badosa (ESP)bat Nara (JAP, Q) : 6-0, 6-3Tomljanovic (AUS) - Stephens (USA)bat Muguruza (ESP, n°6) : 6-0, 2-2 abandonKovinic (MNE) - Kvitova (RTC, n°3, WC)Gauff (USA, n°14) - Davis (USA)bat Doi (JPN) : 6-2, 6-1bat Anisimova (USA, n°13) : 1-6, 7-5, 6-4bat Sevastova (LET) : 7-6 (3), 2-6, 6-4bat Bencic (SUI, n°5, WC) : 6-2, 6-7 (2), 6-1bat Osuigwe (USA, LL) : 6-1, 6-4bat Navarro (USA, WC) : 6-4, 6-4bat Bouzkova (RTC, n°17) : 4-6, 7-5, 7-5bat Keys (USA, n°8) : 6-4, 6-4bat Frech (POL, Q) : 6-1, 6-3bat Diyas (KAZ) : 6-2, 6-2bat Fernandez (CAN) : 6-4, 3-6, 6-3bat Sanders (AUS, Q) : 7-6 (4), 6-2bat Mertens (BEL, n°7) : 7-5, 6-3bat Baptiste (USA, WC) : 6-3, 6-3bat Samsonova (RUS) : 4-6, 6-1, 6-4bat Kenin (USA, n°2) : 4-6, 6-3, 6-4