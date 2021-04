WTA - Charleston : Jabeur impressionne

Books a first clay-court WTA semifinal 👊



CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 480 921 €)

Jabeur (TUN, n°12) bat Gauff (USA, n°14) : 6-3, 6-3

Cornet (FRA) - 5-7, 6-3, 6-3



A 17 ans, Coco Gauff disputait le tout premier quart de finale de sa carrière sur terre battue, à Charleston, et la tête de série n°14 s'est fait battre par la n°12, Ons Jabeur. La Tunisienne s'est imposée 6-3, 6-3 en 1h15 au terme d'un match globalement bien maîtrisé, où elle a bénéficié des 13 doubles-fautes de l'Américaine. Après une série de breaks dans le premier set, Jabeur a finalement accéléré à partir de 3-3, pour remporter les trois derniers jeux. Dans le deuxième set, elle a pris le service adverse à 3-2 et s'est imposée sur sa troisième balle de match.Menée 4-0 dans la première manche, la Kazakhe a réussi à renverser la situation, pour la remporter au tie-break (7-2). Mais Kovinic a égalisé à un set partout en breakant à 5-5 dans le deuxième set, puis a vu son adversaire complètement craquer dans la dernière manche, perdant son service à trois reprises. Lors de leur unique confrontation, en 2018, Jabeur n'avait mis que 58 minutes pour battre Kovinic, à Budapest. En sera-t-il de même ce samedi ?Barty (AUS, n°1) - Badosa (ESP)Kudermetova (RUS, n°15) - Stephens (USA)bat Putintseva (KAZ, n°11) : 6-7 (2), 7-5, 6-1bat Rogers (USA) : 7-6 (3), 4-6, 6-4bat McNally (USA) : 6-3, 6-3bat Nara (JAP, Q) : 6-0, 6-3bat Tomljanovic (AUS) : 6-3, 6-4bat Muguruza (ESP, n°6) : 6-0, 2-2 abandonbat Kvitova (RTC, n°3, WC) : 6-4, 6-1bat Davis (USA) : 6-2, 7-6 (2)bat Doi (JPN) : 6-2, 6-1bat Anisimova (USA, n°13) : 1-6, 7-5, 6-4bat Sevastova (LET) : 7-6 (3), 2-6, 6-4bat Bencic (SUI, n°5, WC) : 6-2, 6-7 (2), 6-1bat Osuigwe (USA, LL) : 6-1, 6-4bat Navarro (USA, WC) : 6-4, 6-4bat Bouzkova (RTC, n°17) : 4-6, 7-5, 7-5bat Keys (USA, n°8) : 6-4, 6-4bat Frech (POL, Q) : 6-1, 6-3bat Diyas (KAZ) : 6-2, 6-2bat Fernandez (CAN) : 6-4, 3-6, 6-3bat Sanders (AUS, Q) : 7-6 (4), 6-2bat Mertens (BEL, n°7) : 7-5, 6-3bat Baptiste (USA, WC) : 6-3, 6-3bat Samsonova (RUS) : 4-6, 6-1, 6-4bat Kenin (USA, n°2) : 4-6, 6-3, 6-4