WTA - Charleston : Débuts sur terre ratés pour Mladenovic

CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 480 921 €)

1er tour

Mladenovic (FRA)

Cornet (FRA)

La saison sur terre battue débute mal pour Kristina Mladenovic ! La Française, 55eme joueuse mondiale, a été éliminée dès son entrée en lice sur la terre verte de Charleston par Shelby Rogers, classée trois rangs plus haut et native de la ville de Caroline du Sud.Mladenovic s'est créée les deux premières balles de break du match mais au final, c'est bien Rogers qui a pris le service de la Française à 4-3 dans le premier set. "Kiki" a débreaké dans la foulée (5-4) avant de perdre à nouveau son service, et donc la manche, après un long jeu. Dans la deuxième, un break de l'Américaine à 1-0 lui a suffi à s'imposer, Mladenovic ayant manqué ses trois balles de débreak lors du jeu suivant. C'est donc Shelby Rogers qui défiera la tête de série n°13, sa compatriote Amanda Anisimova. A noter également ce mardi en début de journée l'élimination de la tête de série n°16, Shuai Zheng, face à la jeune Canadienne Leylah Fernandez, victorieuse du récent tournoi de Monterrey. La joueuse de 18 ans s'est imposée 6-3, 6-1 en 1h08, malgré 7 doubles-fautes. Mais elle a réussi à prendre cinq fois le service adverse.- Byebat Shvedova (KAZ) : 6-3, 6-3bat: 6-4, 6-3bat Linette (POL) : 5-7, 6-2, 6-3bat Rybakina (KAZ, n°10) : 6-4, abandonbat Potapova (RUS) : 6-3, 6-3bat Gracheva (RUS) : 3-6, 7-5, 6-1- Bye- Byebat Di Lorenzo (USA) : 6-2, 6-2Zarazua (MEX) - Navarro (USA, WC)bat Krawczyk (USA, Q) : 6-1, 6-2bat Babos (HON) : 6-2, 7-5bat McHale (USA) : 6-3, 6-0Stephens (USA) - Xin.Wang (CHN, LL)- Bye- Byebat Min (USA, Q) : 6-2, 6-4bat Vikhlyantseva (RUS, Q) : 6-3, 6-1bat Dart (GBR, LL) : 7-6 (8), 6-4bat S.Zhang (CHN, n°16) : 6-3, 6-1bat Talaba (ROU, Q) : 7-6 (2), 6-4bat Muhammad (USA, Q) : 6-2, 6-4- Bye- Byebat Pera (USA) : 4-6, 6-4, 6-4Dolehide (USA, LL) - Baptiste (USA, WC)Trevisan (ITA) - Jabeur (TUN, n°12)Gauff (USA, n°14) - Pironkova (BUL)Hibino (JPN) - Samsonova (RUS)) bat Brengle (USA) : 6-4, 6-2- Bye