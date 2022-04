Alizé Cornet poursuit son beau parcours à Charleston. Après avoir dominé Alycia Parks au premier tour, la Niçoise s’est jouée d’une autre Américaine pour s’ouvrir les portes des huitièmes de finale. 124eme mondiale, Hailey Baptiste n’a pas opposé une grande résistance à la tête de série numéro 12 du tournoi. En effet, la seule petite alerte pour Alizé Cornet a été au début de la première manche. Après avoir pris le service de son adversaire dans le quatrième jeu, la Tricolore n’a pas été en mesure de confirmer son break dans la foulée. Toutefois, remportant les trois derniers jeux, la 34eme mondiale a empoché le premier set. C’est alors que la pluie s’est invitée sur Charleston mais sans que la dynamique d’Alizé Cornet ne soit enrayée, bien au contraire. A la reprise du match, la Française a remporté les quatre premiers jeux de la deuxième manche, prenant deux fois le service d’Hailey Baptiste, qui a manqué deux occasions de réduire l’écart. Des opportunités qui ne se sont ensuite plus présentées. A sa première balle de match, Alizé Cornet a mis un terme au suspense (6-3, 6-2 en 1h11’). Madison Keys, propulsée tête de série numéro 9 après le forfait de la tenante du titre Veronika Kudermetova, a également validé son billet pour les quarts de finale aux dépens d’Ulrikke Elkeri (6-3, 6-1 en 1h06’). Amanda Anisimova, quant à elle, a balayé Yulia Putintseva (6-1, 6-2 en 1h12’).

Ka.Pliskova et Tomljanovic ont pu terminer

Ce début de journée à Charleston a également été l’occasion de conclure le premier tour, dont deux rencontres ont été interrompues ce mardi par la pluie. Tête de série numéro 14, Ajla Tomljanovic est allée chercher les deux jeux qui lui manquaient pour mettre un terme aux débats face à la qualifiée américaine Sophie Chang (7-5, 6-4 en 1h42’) et rejoindre Irina Camelia Begu au deuxième tour. Karolina Pliskova, tête de série numéro 3, a connu plus de difficultés pour se défaire de Katarina Zavatska. Alors que l’Ukrainienne menait une manche à rien au moment de l’interruption, la 7eme mondiale a pu inverser la tendance ce mercredi pour rejoindre les huitièmes de finale (5-7, 7-5, 6-4 en 2h52’). Coco Vandeweghe, quant à elle, a pris le meilleur sur sa compatriote Lauren Davis (3-6, 6-3, 6-3 en 2h11’) pour rejoindre Jessica Pegula en huitièmes de finale. La tête de série numéro 6 a étrillé Jasmine Paolini (6-2, 6-1 en 47 minutes). Opposée à la pépite tchèque Linda Fruhvirtova, Belinda Bencic a tout d’abord déroulé avant d’être accrochée mais la Suissesse s’est qualifiée (6-1, 7-6 en 1h41’). Anhelina Kalinina, quant à elle, a surpris la tête de série numéro 5 Elena Rybakina (6-4, 2-6, 6-4 en 2h19’) et affrontera Alizé Cornet en huitièmes de finale. Tête de série numéro 1, Aryna Sabalenka a eu besoin d’une première manche accrochée pour se lancer mais a su venir à bout d’Alison Riske (7-6, 6-4 en 1h51’) pour son entrée en lice. Ekaterina Alexandrova, quant à elle, a profité de l’abandon de Qinwen Zheng en toute fin de match (2-6, 7-5, 5-2 en 2h31’).

Badosa sans souci pour ses débuts

Entre les gouttes, la nuit dernière Paula Badosa a pris le meilleur sur la Hongroise Anna Bondar en deux sets. Pour son entrée en matière, exemptée de premier tour car protégée par son statut de tête de série numéro 2, l'Espagnole n'a que très peu tremblé mais a néanmoins dû batailler durant plus d'une heure lors de la seconde manche (6-1, 6-4). En huitièmes, elle se mesurera à l'Américaine Claire Liu, tombeuse de la Chinoise Shuai Zhang, tête de série numéro 16 en Caroline du Sud. Kaia Kanepi a de son côté dominé la Polonaise Magdalena Frech (7-5, 6-3) et pourrait affronter une autre Polonaise au tour suivant car la rencontre opposant Magda Linette à la Canadienne Leylah Annie Fernandez n'a pas pu se disputer à cause de la pluie. Les intempéries ont également eu raison de la fin de rencontre entre la Tunisienne Ons Jabeur et l'Américaine Emma Navarro alors que cette dernière se trouve au bord du précipice, menée 6-3, 5-2. Quant au dernier match du tableau, il a vu la Roumaine Irina Begu déjouer les pronostics en prenant le meilleur sur l'Australienne Ajla Tomljanovic assez nettement (6-2, 6-3).



CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 814 114€)

Tenante du titre : Veronika Kudermetova (RUS)



2eme tour

Sabalenka (BIE, n°1) bat Riske (USA) : 7-6 (3), 6-4

Anisimova (USA, n°15) bat Putintseva (KAZ) : 6-1, 6-2

Vandeweghe (USA, LL) bat Davis (USA) : 3-6, 6-3, 6-3

Pegula (USA, n°6) bat Paolini (ITA) : 6-2, 6-1



Jabeur (TUN, n°4) - Navarro (USA, WC)

Begu (ROU) bat Tomljanovic (AUS, n°14) : 6-2, 6-3

Cornet (FRA, n°12) bat Baptiste (USA) : 6-3, 6-2

Kalinina (UKR) bat Rybakina (KAZ, n°5) : 6-4, 2-6, 6-4



Fernandez (CAN, n°7) - Linette (POL)

Kanepi (EST) bat Frech (POL) : 7-5, 6-3

Alexandrova (RUS) bat Zheng (CHN) : 2-6, 7-5, 5-2 abandon

Ka.Pliskova (RTC, n°3) bat Zavatska (UKR) : 5-7, 7-5, 6-4



Keys (USA, n°9) bat Elkeri (NOR, Q) : 6-3, 6-1

Bencic (SUI, n°10) bat Fruhvirtova (RTC, WC) : 6-1, 7-6 (6)

Liu (USA) bat Zhang (CHN, n°16) : 7-5, 2-6, 6-4

Badosa (ESP, n°2) bat Bondar (HUN) : 6-1, 6-4



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Riske (USA) bat McNally (USA, WC) : 7-5, 6-3

Putintseva (KAZ) bat Anderson (USA, Q) : 6-2, 7-6 (9)

Anisimova (USA, n°15) bat Vickery (USA, Q) : 6-0, 7-5



Vandeweghe (USA, LL) bat Gasanova (RUS) : 6-3, 4-6, 6-3

Davis (USA) bat Bolkvadze (GEO) : 6-2, 6-3

Paolini (ITA) bat Lee (ROU, Q) : 6-2, 6-3

Pegula (USA, n°6) - Bye



Jabeur (TUN, n°4) - Bye

Navarro (USA, WC) bat Brengle (USA) : 6-7 (4), 6-2, 3-0 abandon

Begu (ROU) bat Xinyu Wang (CHN) : 7-6 (2), 6-4

Tomljanovic (AUS, n°14) bat Chang (USA, Q) : 7-5, 6-4



Cornet (FRA, n°12) bat Parks (USA) : 6-0, 7-5

Baptiste (USA) bat Ruse (ROU) : 6-3, 6-0

Kalinina (UKR) bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 6-4

Rybakina (KAZ, n°5) - Bye



Fernandez (CAN, n°7) - Bye

Linette (POL) bat Volynets (USA) : 4-6, 6-3, 7-6 (4)

Kanepi (EST) bat Rogers (USA) : 6-7 (2), 7-5, 6-2

Frech (POL) bat Kvitova (RTC, n°11) : 7-6 (6), 3-2, abandon



Zheng (CHN) bat Stephens (USA, n°13) : 6-3, 4-6, 6-0

Alexandrova (RUS) bat Kiick (USA, Q) : 6-1, 6-1

Zavatska (UKR) bat Yuan (CHN) : 6-4, 6-2

Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye



Keys (USA, n°9) - Bye

Elkeri (NOR, Q) bat Kichenok (UKR, Q) : 5-7, 6-2, 6-2

Fruhvirtova (RTC, WC) bat Konjuh (CRO) : 4-6, 6-1, 6-3

Bencic (SUI, n°10) bat Xiyu Wang (CHN) : 4-6, 7-6 (5), 6-3



Zhang (CHN, n°16) bat Di Lorenzo (USA, Q) : 6-2, 6-4

Liu (USA) bat Watson (GBR, Q) : 6-4, 6-2

Bondar (HUN) bat Hartono (PBS) : 6-1, 6-4

Badosa (ESP, n°2) - Bye