WTA - Charleston : Bencic sacrée aux dépens de Jabeur

Belinda Bencic n’a pas fait de cadeau à Ons Jabeur. Alors que la Tunisienne ambitionnait de remporter à Charleston son deuxième titre en carrière après Birmingham l’an passé, la Suissesse a fini par faire la décision. Une finale qui a tout d’abord vu les deux joueuses remporter leur premier jeu de service. C’est alors que Belinda Bencic a pris un ascendant très net sur son adversaire. Remportant cinq jeux de suite, convertissant deux de ses six balles de break, la tête de série numéro 10 du tournoi a conclu la première manche à sa première occasion. Un avantage que la 21eme mondiale a très vite confirmé, prenant le service d’Ons Jabeur dès le premier jeu du deuxième set. La numéro 10 mondiale, dos au mur, se devait de changer la donne et la réaction a été immédiate. En effet, la Tunisienne a rattrapé son break de retard puis, après avoir sauvé deux balles de break, a pris l’avantage pour mener quatre jeux à deux. Belinda Bencic a répondu du tac-au-tac.

Bencic a fini par avoir le dernier mot

Toutefois, aux portes du jeu décisif, Ons Jabeur a trouvé la solution pour revenir à une manche partout. L’ultime set de cette semaine de compétition a vu les deux joueuses manquer de sérénité au service, avec trois breaks concédés sur les trois premiers jeux. Une situation qui a permis à Belinda Bencic de prendre l’avantage mais la Tunisienne a pu répondre et revenir à trois jeux partout… avant de perdre une nouvelle fois son engagement. Cette fois, ça a été la bonne pour Belinda Bencic. Après avoir manqué une première balle de match sur le service d’Ons Jabeur, c’est sur un jeu blanc que la Suissesse a mis un terme aux débats (6-1, 5-7, 6-4 en 2h36’). Avec ce septième titre sur le circuit WTA et le premier depuis sa médaille d’or à Tokyo, Belinda Bencic va se rapprocher du Top 10 avec une 13eme position quand son adversaire va doubler Garbiñe Muguruza et pointer au neuvième rang dès ce lundi, alors que le circuit fera une pause pour céder la place à la Billie Jean King Cup le week-end prochain.



CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 814 114€)

Tenante du titre : Veronika Kudermetova (RUS)



Finale

Bencic (SUI, n°10) bat Jabeur (TUN, n°4) : 6-1, 5-7, 6-4



Demi-finales

Jabeur (TUN, n°4) bat Anisimova (USA, n°15) : 2-6, 6-4, 6-4

Bencic (SUI, n°10) bat Alexandrova (RUS) : 6-4, 6-3



Quarts de finale

Anisimova (USA, n°15) bat Vandeweghe (USA, LL) : 6-1, 6-2

Jabeur (TUN, n°4) bat Kalinina (UKR) : 6-3, 6-2

Alexandrova (RUS) bat Linette (POL) : 6-0, 6-2

Bencic (SUI, n°10) bat Badosa (ESP, n°2) : 2-6, 7-6 (2), 6-4



Huitièmes de finale

Anisimova (USA, n°15) bat Sabalenka (BIE, n°1)

Vandeweghe (USA, LL) bat Pegula (USA, n°6) : 6-4, 3-6, 6-4

Jabeur (TUN, n°4) bat Begu (ROU) : 6-3, 6-2

Kalinina (UKR) bat Cornet (FRA, n°12) : 7-6 (5), 7-5



Linette (POL) bat Kanepi (EST) : 6-3, 4-6, 6-2

Alexandrova (RUS) bat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 6-3, 6-1

Bencic (SUI, n°10) bat Keys (USA, n°9) : 6-4, 6-4

Badosa (ESP, n°2) bat Liu (USA) : 3-6, 7-6 (8), 6-1



2eme tour

Sabalenka (BIE, n°1) bat Riske (USA) : 7-6 (3), 6-4

Anisimova (USA, n°15) bat Putintseva (KAZ) : 6-1, 6-2

Vandeweghe (USA, LL) bat Davis (USA) : 3-6, 6-3, 6-3

Pegula (USA, n°6) bat Paolini (ITA) : 6-2, 6-1



Jabeur (TUN, n°4) bat Navarro (USA, WC) : 6-3, 6-2

Begu (ROU) bat Tomljanovic (AUS, n°14) : 6-2, 6-3

Cornet (FRA, n°12) bat Baptiste (USA) : 6-3, 6-2

Kalinina (UKR) bat Rybakina (KAZ, n°5) : 6-4, 2-6, 6-4



Linette (POL) bat Fernandez (CAN, n°7) : 3-6, 6-3, 6-4

Kanepi (EST) bat Frech (POL) : 7-5, 6-3

Alexandrova (RUS) bat Zheng (CHN) : 2-6, 7-5, 5-2 abandon

Ka.Pliskova (RTC, n°3) bat Zavatska (UKR) : 5-7, 7-5, 6-4



Keys (USA, n°9) bat Elkeri (NOR, Q) : 6-3, 6-1

Bencic (SUI, n°10) bat Fruhvirtova (RTC, WC) : 6-1, 7-6 (6)

Liu (USA) bat Zhang (CHN, n°16) : 7-5, 2-6, 6-4

Badosa (ESP, n°2) bat Bondar (HUN) : 6-1, 6-4



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Riske (USA) bat McNally (USA, WC) : 7-5, 6-3

Putintseva (KAZ) bat Anderson (USA, Q) : 6-2, 7-6 (9)

Anisimova (USA, n°15) bat Vickery (USA, Q) : 6-0, 7-5



Vandeweghe (USA, LL) bat Gasanova (RUS) : 6-3, 4-6, 6-3

Davis (USA) bat Bolkvadze (GEO) : 6-2, 6-3

Paolini (ITA) bat Lee (ROU, Q) : 6-2, 6-3

Pegula (USA, n°6) - Bye



Jabeur (TUN, n°4) - Bye

Navarro (USA, WC) bat Brengle (USA) : 6-7 (4), 6-2, 3-0 abandon

Begu (ROU) bat Xinyu Wang (CHN) : 7-6 (2), 6-4

Tomljanovic (AUS, n°14) bat Chang (USA, Q) : 7-5, 6-4



Cornet (FRA, n°12) bat Parks (USA) : 6-0, 7-5

Baptiste (USA) bat Ruse (ROU) : 6-3, 6-0

Kalinina (UKR) bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 6-4

Rybakina (KAZ, n°5) - Bye



Fernandez (CAN, n°7) - Bye

Linette (POL) bat Volynets (USA) : 4-6, 6-3, 7-6 (4)

Kanepi (EST) bat Rogers (USA) : 6-7 (2), 7-5, 6-2

Frech (POL) bat Kvitova (RTC, n°11) : 7-6 (6), 3-2, abandon



Zheng (CHN) bat Stephens (USA, n°13) : 6-3, 4-6, 6-0

Alexandrova (RUS) bat Kiick (USA, Q) : 6-1, 6-1

Zavatska (UKR) bat Yuan (CHN) : 6-4, 6-2

Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye



Keys (USA, n°9) - Bye

Elkeri (NOR, Q) bat Kichenok (UKR, Q) : 5-7, 6-2, 6-2

Fruhvirtova (RTC, WC) bat Konjuh (CRO) : 4-6, 6-1, 6-3

Bencic (SUI, n°10) bat Xiyu Wang (CHN) : 4-6, 7-6 (5), 6-3



Zhang (CHN, n°16) bat Di Lorenzo (USA, Q) : 6-2, 6-4

Liu (USA) bat Watson (GBR, Q) : 6-4, 6-2

Bondar (HUN) bat Hartono (PBS) : 6-1, 6-4

Badosa (ESP, n°2) - Bye