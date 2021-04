WTA - Charleston 2 : Jabeur prend son quart, Brengle éliminée

Ons Jabeur fait respecter son statut. La Tunisienne, 27eme joueuse mondiale et tête de série n°1, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Charleston aux Etats-Unis, sur terre battue, contre l'Américaine Alycia Parks, 313eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux sets (6-4, 6-0) et 1h01 de jeu. Dans la première manche, la Tunisienne a perdu son service à 2-3, avant de remporter les dix derniers jeux de cette rencontre. Au prochain tour, elle affrontera la Japonaise Nao Hibino, 88eme joueuse mondiale. En revanche, c'est terminé pour l'Américaine Madison Brengle, 31eme joueuse mondiale et tête de série n°8, sortie par l'Australienne Astra Sharma, 165eme joueuse mondiale, en trois manches (6-4, 4-6, 7-5) et 2h28 de jeu.



CHARLESTON 2 (Etats-Unis, WTA 250, terre battue, 197 762€)

Première édition



Quarts de finale

Jabeur (TUN, n°1) - Hibino (JAP)

Rogers (USA, n°3) - Kovinic (MNE)

Sharma (AUS) - Fruhvirtova (RTC, WC)

Tauson (DAN) - Osorio Serrano (COL)



2eme tour

Jabeur (TUN, n°1) bat Parks (USA, Q) : 6-4, 6-0

Hibino (JAP) bat Di Lorenzo (USA) : 6-4, 6-3

Rogers (USA, n°3) bat Liu (USA, Q) : 6-2, 6-2

Kovinic (MNE) bat Davis (USA, n°7) : 6-1, 1-6, 6-3



Sharma (AUS) bat Brengle (USA, n°8) : 6-4, 4-6, 7-5

Fruhvirtova (RTC, WC) bat Navarro (USA, WC) : 6-4, 6-2

Tauson (DAN) bat Tomljanovic (AUS, n°6) : 6-1, 6-4

Osorio Serrano (COL) bat McHale (USA) : 2-6, 7-6 (2), 7-6 (1)





1er tour

Jabeur (TUN, n°1) bat Voegele (SUI) : 6-4, 6-1

Parks (USA, Q) bat Min (USA, Q) : 6-1, 6-4

Di Lorenzo (USA) bat Ahn (USA) : 7-6 (6), 6-2

Hibino (JAP) bat Doi (JAP, n°5) : 7-5, 5-7, 6-6 abandon



Rogers (USA, n°3) bat McNally (USA) : 6-0, 6-1

Liu (USA, Q) bat Sanders (USA, Q) : 7-5, 4-6, 6-0

Kovinic (MNE) bat Tomova (BUL) : 6-3, 6-3

Davis (USA, n°7) bat Vandeweghe (USA, WC) : 7-6 (3), 6-4



Brengle (USA, n°8) bat Vikhlyantseva (RUS) : 6-0, 3-6, 6-2

Sharma (AUS) bat Y.Wang (CHN) : 6-4, 6-2

Navarro (USA, WC) bat Martincova (RTC) : 6-3, 6-2 abandon

Fruhvirtova (RTC, WC) bat Cornet (FRA, n°4) : 6-2, 6-7 (7), 4-4 abandon



Tomljanovic (AUS, n°6) bat Zarazua (MEX) : 6-1, 6-1

Tauson (DAN) bat Samsonova (RUS) : 6-3, 6-3

McHale (USA) bat Errani (ITA) : 7-6 (3), 6-3

Osorio Serrano (COL) bat Linette (POL, n°2) : 6-3, 4-6, 7-5