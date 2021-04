WTA - Charleston 2 : Hibino n'a pas pesé lourd face à Jabeur

Ons Jabeur continue son chemin à Charleston. La Tunisienne, tête de série numéro 1 du tournoi, a une nouvelle fois pris très nettement l’avantage sur son adversaire. Après n’avoir laissé que cinq jeux face à Stefanie Voegele et quatre à Alycia Parks, la 27eme joueuse mondiale a fait mieux face à Nao Hibino. En effet, la Japonaise n’a pu inscrire qu’un seul jeu en 49 minutes. Seulement inquiétée au service dans le premier jeu avec une balle de break à écarter, Ons Jabeur a déroulé pour valider sans coup férir son billet pour les demi-finales (6-0, 6-1). Sa prochaine adversaire sera Danka Kovinic. Après sa finale perdue en Caroline du Nord le week-end dernier, la Monténégrine a connu un peu plus de difficultés pour venir à bout de la tête de série numéro 3 Shelby Rogers. Après un échange de breaks en début de match, la 65eme mondiale a fait la différence au dernier moment pour remporter le premier set. Une série de jeux remportés qui s’est poursuivie au début de la deuxième manche, permettant à Danka Kovinic de mener cinq jeux à rien avant d’assurer et de conclure sur un jeu blanc (7-5, 6-1 en 1h12’).



CHARLESTON 2 (Etats-Unis, WTA 250, terre battue, 197 762€)

Première édition



Quarts de finale

Jabeur (TUN, n°1) bat Hibino (JAP) : 6-0, 6-1

Kovinic (MNE) bat Rogers (USA, n°3) : 7-5, 6-1

Sharma (AUS) - Fruhvirtova (RTC, WC)

Tauson (DAN) - Osorio Serrano (COL)



2eme tour

Jabeur (TUN, n°1) bat Parks (USA, Q) : 6-4, 6-0

Hibino (JAP) bat Di Lorenzo (USA) : 6-4, 6-3

Rogers (USA, n°3) bat Liu (USA, Q) : 6-2, 6-2

Kovinic (MNE) bat Davis (USA, n°7) : 6-1, 1-6, 6-3



Sharma (AUS) bat Brengle (USA, n°8) : 6-4, 4-6, 7-5

Fruhvirtova (RTC, WC) bat Navarro (USA, WC) : 6-4, 6-2

Tauson (DAN) bat Tomljanovic (AUS, n°6) : 6-1, 6-4

Osorio Serrano (COL) bat McHale (USA) : 2-6, 7-6 (2), 7-6 (1)



1er tour

Jabeur (TUN, n°1) bat Voegele (SUI) : 6-4, 6-1

Parks (USA, Q) bat Min (USA, Q) : 6-1, 6-4

Di Lorenzo (USA) bat Ahn (USA) : 7-6 (6), 6-2

Hibino (JAP) bat Doi (JAP, n°5) : 7-5, 5-7, 6-6 abandon



Rogers (USA, n°3) bat McNally (USA) : 6-0, 6-1

Liu (USA, Q) bat Sanders (USA, Q) : 7-5, 4-6, 6-0

Kovinic (MNE) bat Tomova (BUL) : 6-3, 6-3

Davis (USA, n°7) bat Vandeweghe (USA, WC) : 7-6 (3), 6-4



Brengle (USA, n°8) bat Vikhlyantseva (RUS) : 6-0, 3-6, 6-2

Sharma (AUS) bat Y.Wang (CHN) : 6-4, 6-2

Navarro (USA, WC) bat Martincova (RTC) : 6-3, 6-2 abandon

Fruhvirtova (RTC, WC) bat Cornet (FRA, n°4) : 6-2, 6-7 (7), 4-4 abandon



Tomljanovic (AUS, n°6) bat Zarazua (MEX) : 6-1, 6-1

Tauson (DAN) bat Samsonova (RUS) : 6-3, 6-3

McHale (USA) bat Errani (ITA) : 7-6 (3), 6-3

Osorio Serrano (COL) bat Linette (POL, n°2) : 6-3, 4-6, 7-5