WTA - Budapest : Putintseva qualifiée en deux temps

Putintseva a terminé fort

Yulia Putintseva ne manquera pas les quarts de finale à Budapest. Tête de série numéro 3 dans la capitale hongroise, la Kazakhe a su se défaire de Laura Pigossi. Une rencontre dont le début a été nettement en faveur de la 32eme mondiale. Parvenant à prendre le service de la Brésilienne d’entrée, Yulia Putintseva a pu mener trois jeux à rien. C’est alors que la machine s’est enrayée. En effet, sur les sept jeux suivants, la native de Moscou n’a pu en remporter qu’un sur son service. Laura Pigossi a profité de l’occasion pour, dans un premier temps, effacer son break de retard et recoller à trois jeux partout. Ensuite, alignant à nouveau trois jeux de suite et concluant sur un engagement remporté blanc, la 125eme mondiale a viré en tête à l’issue de la première manche. La Brésilienne a même confirmé son ascendant en breakant d’entrée de deuxième set.La réaction de Yulia Putintseva a été immédiate et fracassante. En effet, avec trois de ses cinq balles de break converties et six jeux remportés consécutivement, la Kazakhe a su égaliser sans coup férir à une manche partout. L’entame de la dernière manche a été équilibrée mais c’est Yulia Putintseva qui a eu la première balle de break dès le troisième jeu, sans parvenir à la convertir. Ce n’était que partie remise pour la 32eme mondiale, qui a ainsi pu mener quatre jeux à deux. Prenant ensuite une nouvelle fois le service de Laura Pigossi, la Kazakhe a continué sur sa lancée. Au terme d’une série de cinq jeux remportés consécutivement et à sa première balle de match, Yulia Putintseva s’impose (4-6, 6-1, 6-2 en 2h18’) pour rejoindre Lesia Tsurenko en quarts de finale sur la terre battue hongroise.