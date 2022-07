WTA - Budapest : Putintseva profite de l'abandon de Tsurenko pour rejoindre le dernier carré

Elle n'a pas eu à forcer son talent. Ce vendredi, la tenante du titre kazakhe Yulia Putintseva, 32eme joueuse mondiale et tête de série n°3, s'est assez aisément qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA 250 de Budapest en Hongrie, sur terre battue, après avoir profité de l'abandon de son adversaire du jour, à savoir l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 97eme joueuse mondiale. Au moment où cette dernière a décidé de ne pas poursuivre, les joueuses étaient restées 36 petites minutes sur le court. Pour un score sans appel de 6-0, 2-0 en faveur de la Kazakhe. Dans la première manche, durant laquelle l'Ukrainienne avait déjà profité d'un temps mort médical, Yulia Putintseva avait tout tranquillement déroulé.

Aucun jeu inscrit pour Tsurenko

A 5-0, la mieux classée des deux a dû s'y reprendre à deux fois, avant d'infliger une roue de bicyclette à sa concurrente (6-0). Enfin, la deuxième et dernière manche semblait prendre le même chemin, puisque le break avait été fait d'entrée (2-0). C'est à ce moment-là que Lesia Tsurenko a préféré dire "stop". Au prochain tour, la Kazakhe Yulia Putintseva, 32eme joueuse mondiale et tête de série n°3, affrontera la Serbe Aleksandra Krunic, 105eme joueuse mondiale, qui s'est baladée contre la Chinoise Xiyu Wang, 102eme joueuse mondiale, en deux manches (6-0, 6-1) et 1h04 de jeu.