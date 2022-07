WTA - Budapest : Putintseva perd son titre

Elle ne pourra pas faire la passe de deux. Ce samedi, la tenante du titre kazakhe Yulia Putintseva, 32eme joueuse mondiale et tête de série n°3, a été éliminée en demi-finales du tournoi WTA 250 de Budapest en Hongrie, sur terre battue, par la Serbe Aleksandra Krunic, 105eme joueuse mondiale, en deux manches (6-2, 6-2) et 1h16 de jeu. Dans la première manche, malgré deux premières balles sauvées, la Kazakhe a perdu son service d'entrée, puis un deuxième dans la foulée malgré, là encore, une première balle sauvée. A 4-0, Yulia Putintseva a cru pouvoir réagir, avec deux possibilités d'effacer l'un de ses deux breaks, mais elle n'est alors pas parvenue à ses fins.

Une balle de match a suffi à Krunic

Fort de ce double avantage encore en poche, la Serbe est ensuite allée conclure, pour empocher cette première manche à sa première opportunité (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux joueuses ont fait jeu égal lors des quatre premiers jeux. A 4-4, la mieux classée des deux a de nouveau craqué la première, cédant alors son service. Dans la foulée, la 32eme joueuse mondiale n'a pas su convertir une seule de ses cinq opportunités pour effacer directement ce handicap. Juste après, c'est même elle qui, malgré deux premières balles sauvées, a alors à nouveau cédé son service. Aleksandra Krunic n'en demandait pas tant. Et c'est sur son propre service et sur sa toute première balle de match que la 105eme joueuse mondiale a fini par avoir le dernier mot (6-2).