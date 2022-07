WTA - Budapest : Première finale pour Bernarda Pera

First final feels 🙌

Pera a tenu bon

Bernarda Pera va disputer sa toute première finale sur le circuit WTA. L’Américaine, qui a su se sortir des qualifications le week-end dernier, a frustré le public de Budapest en prenant le meilleur sur Anna Bondar, dernière représentante hongroise en lice dans le tableau. Pourtant, surmotivée à l’idée de disputer une finale sur ses terres, la 53eme mondiale a démarré tambour battant la encontre avec le break réalisé à la première occasion afin de mener trois jeux à rien. Mais il en fallait plus pour désarçonner Bernarda Pera. La 130eme joueuse mondiale a immédiatement réagi et fait subir le même traitement à son adversaire. A la troisième balle de break, l’Américaine a effacé son retard pour égaliser à trois jeux partout. Mais cette dernière n’a pas coupé son effort. En effet, c’est en réalisé une série de six jeux consécutifs que la native de Zadar a pu réaliser.Prenant une deuxième fois le service d’Anna Bondar, l’Américaine est allée conclure la première manche sur l’engagement de la Hongroise, à la cinquième occasion. Un ascendant que Bernarda Pera a su prolonger à l’entame de la deuxième manche. Sur un jeu blanc, l’Américaine a pris pour la quatrième fois de suite le service de son adversaire afin de mener très vite trois jeux à rien. Les deux joueuses se sont alors neutralisées mais, à l’approche de la conclusion, Anna Bondar a haussé le ton pour essayer de revenir. Après avoir manqué deux balles de break, c’est alors que Bernarda Pera servait pour le match que la Hongroise a effacé son jeu de service de retard. Toutefois, au moment d’engager pour recoller à cinq jeux partout, la native de Szeghalom a craqué. La deuxième balle de match a été la bonne pour l’Américaine (6-3, 6-4 en 1h36’), qui rejoint Aleksandra Krunic en finale.