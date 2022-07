WTA - Budapest : Pera, des qualifications jusqu'au titre

From qualifying to winning the title 🏆

Pera a fait céder Krunic

Bernarda Pera a conclu en beauté une semaine folle. L’Américaine, qui a dû passer par les qualifications pour intégrer le tableau principal du tournoi WTA de Budapest, est allée jusqu’au bout et remporte dans la capitale hongroise son tout premier titre aux dépens d’Aleksandra Krunic. Une finale que la 130eme mondiale a démarré comme dans un rêve. Après avoir remporté son premier jeu de service blanc, elle a fait de même sur l’engagement de la Serbe pour mener sans peine trois jeux à rien en ne concédant qu’un point dans la manœuvre. Aleksandra Krunic a alors tenté de réagir mais la 105eme joueuse mondiale n’a pas été en mesure de convertir les quatre balles de débreak obtenues dans un cinquième jeu qui a été charnière dans ce set. En effet, Bernarda Pera n’a pas tremblé mais, après avoir écarté une dernière balle de débreak, l’Américaine a eu du mal à conclure la manche.Ce n’est qu’à la cinquième balle de set que la native de Zadar a matérialisé son avantage au tableau d’affichage. Un ascendant que la 130eme mondiale n’est pas passée loin de confirmer dès l’entame du deuxième set. A l’orgueil, Aleksandra Krunic a écarté quatre balles de break sur son premier jeu de service. Ce n’était que partie remise. Bernarda Pera n’a pas laissé passer l’occasion pour mener trois jeux à deux mais la Serbe a immédiatement répondu pour recoller au score. L’Américaine a eu de la suite dans les idées et a alors pu prendre une nouvelle fois le service de son adversaire. Sur un dernier break obtenu blanc, Bernarda Pera a mis un terme au suspense (6-3, 6-3 en 1h29’) et ouvre son palmarès sur le circuit WTA. Un succès qui va lui permettre de revenir dans le Top 100 mondial, tout comme son adversaire du jour.