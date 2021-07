WTA - Budapest : La finale opposera Putintseva à Kalinina

Dalma Galfi n’est pas allée au bout de son rêve. La jeune joueuse hongroise, qui a bénéficié d’une invitation, ne disputera pas la finale du tournoi WTA de Budapest. La 176eme mondiale s’est bien battue mais s’est inclinée face à Yulia Putintseva, tête de série numéro 1. La Kazakhe a démarré fort avec le break d’entrée avant de confirmer son ascendant dans le cinquième jeu et de conclure le premier set au service. Mais, devant son public, la 176eme mondiale a réagi avec le break d’entrée pour mener trois jeux à rien. la 42eme mondiale a alors fait son retard avant de craquer et de concéder la deuxième manche. Laissant derrière elle cet accroc, Yulia Putintseva a repris l’ascendant dans le jeu avec deux breaks pour mener cinq jeux à un. Dalma Galfi a alors effacé un break de retard sur un jeu blanc mais sans confirmer. La Kazakhe s’impose (6-2, 3-6, 6-2 en 2h16’) et affrontera pour le titre ce dimanche Anhelina Kalinina. L’Ukrainienne a profité de l’abandon de la tête de série numéro 2 Danielle Collins. La première manche a vu la 95eme mondiale démarrer fort pour mener cinq jeux à un mais l’Américaine a alors fait son retard en écartant une balle de set. Toutefois, le jeu décisif a tourné en faveur d’Anhelina Kalinina. Si l’entame de deuxième manche a été équilibrée, c’est la Kazakhe qui a fait le break dans le quatrième jeu avant de voir son adversaire demander un temps-mort médical. Présentant d’imposants bandages au bras droit, Danielle Collins a finalement mis un terme prématuré à la rencontre (7-6, 4-1 en 1h42’) et envoie Anhelina Kalinina en finale, qui sera la première de sa carrière.



BUDAPEST (Hongrie, WTA 250, terre battue, 198 090€)

Tenante du titre (en 2019) : Alison Van Uytvanck (BEL)



Finale

Putintseva (KAZ, n°1) - Kalinina (UKR)



Demi-finales

Putintseva (KAZ, n°1) bat Galfi (HUN, WC) : 6-2, 3-6, 6-2

Kalinina (UKR) bat Collins (USA, n°2) : 7-6 (5), 4-1 abandon



Quarts de finale

Putintseva (KAZ, n°1) bat Kozlova (UKR) : 6-7 (4), 6-0, 7-5

Galfi (HUN, WC) bat Danilovic (SER, Q) : 6-4, 6-2

Kalinina (UKR) bat Udvardy (HUN, WC) : 6-4, 6-4

Collins (USA, n°2) bat Ormaechea (ARG, Q) : 6-1, 6-4



Huitièmes de finale

Putintseva (KAZ, n°1) bat Konjuh (CRO) : 6-4, 6-3

Kozlova (UKR) bat Bogdan (ROU, n°5) : 4-6, 6-4, 6-2

Galfi (HUN, WC) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-2, 7-5

Danilovic (SER, Q) bat Bara (ROU) : 6-4, 6-3



Udvardy (HUN, WC) bat Sasnovich (BIE, n°6) : 7-6 (4), 6-2

Kalinina (UKR) bat Pera (USA, n°3) : 7-5, 6-3

Ormaechea (ARG, Q) bat Jorovic (SER) : 6-1, 7-6 (6)

Collins (USA, n°2) bat Jani (HUN, WC) : 7-5, 6-0



1er tour

Putintseva (KAZ, n°1) bat Gorgodze (GEO, Q) : 6-2, 6-4

Konjuh (CRO) bat Mrdeza (CRO, Q) : 4-6, 6-3, 6-2

Kozlova (UKR) bat Haas (AUT) : 7-6 (9), 6-3

Bogdan (ROU, n°5) bat Lepchenko (USA) : 6-4, 7-5



Schmiedlova (SLQ) bat Begu (ROU, n°4) : 6-3, 6-4

Galfi (HUN, WC) bat Bolsova (ESP) : 7-6 (4), 6-3

Danilovic (SER, Q) bat Korpatsch (ALL) : 6-2, 6-2

Bara (ROU) bat Errani (ITA, n°8) : 4-6, 7-5, 6-2



Sasnovich (BIE, n°6) bat Babos (HUN) : 6-0, 2-0 (abandon)

Udvardy (HUN, WC) bat Sherif (EGY) : 6-3, 6-1

Kalinina (UKR) bat Kalinskaya (RUS) : 6-4, 7-6 (7)

Pera (USA, n°3) bat Grabher (AUT, Q) : 5-7, 6-1, 6-2



Ormaechea (ARG, Q) bat Tomova (BUL, n°7) : 6-2, 6-3

Jorovic (SER) bat Cristian (ROU, Q) : 5-7, 7-6 (6), 7-6 (3)

Jani (HUN, WC) bat Cocciaretto (ITA) : 6-4, 7-5

Collins (USA, n°2) bat Di Giuseppe (ITA, LL) : 6-2, 6-1