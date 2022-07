Coup de tonnerre d'entrée à Budapest. Alors qu'elle a été fraichement titrée en double féminin à Wimbledon avec sa compatriote Katerina Siniakova, la Tchèque Barbora Krejcikova a été battue ce mercredi lors de son entrée en lice par Xiyu Wang. Sur la terre battue hongroise, la Chinoise a dominé la tête de série numéro un du tournoi en deux sets (6-1, 7-6) et 2h01 de jeu. Après une première manche complètement ratée, la lauréate de Roland-Garros en 2020 a tenté de réagir mais n'a pas réussi à bonifier son break d'avance, obtenu à 2-2, et a craqué au moment de conclure sur son service pour revenir à égalité, à 5-4. Derrière, Wang a été proche de la perfection lors du jeu décisif en ne laissant qu'un point à son adversaire (7-1), sans solution ce mercredi pour son retour sur la terre battue après plusieurs tournois sur gazon. Du coup, c'est bien la Chinoise qui défiera la Roumaine Ana Bogdan au prochain tour.

Zhang assure au préalable

Un peu plus tôt, une autre Chinoise avait fait le travail au 1er tour. En effet, opposée à la Géorgienne Ekaterine Gorgodze, Shuai Zhang n'a pas tremblé à Budapest pour s'en sortir en deux sets (7-5, 6-1) et 1h30 de jeu. Si son adversaire semblait pouvoir rivaliser en début de match avec une première manche accrochée, marquée par cinq breaks, la suite a été à sens unique ou presque en faveur de la 37eme mondiale au classement WTA. Si Gorgodze a réussi à conserver sa mise en jeu à 0-1, elle n'a ensuite plus réussi à ne pas concéder le break par la suite, à 2-1 et 4-1 en faveur de la Chinoise. Après une élimination dès le 3eme tour à Wimbledon face à Caroline Garcia, Zhang s'est relancée sur la terre battue hongroise et aura droit en huitièmes de finale à une autre adversaire hors du top 100, à savoir la Serbe Aleksandra Krunic.