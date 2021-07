WTA - Budapest : Direction les quarts de finale pour Putintseva, pas pour Bogdan

Yulia Putintseva continue son chemin sur la terre battue de Budapest. La Kazakhe, tête de série numéro 1, s’est qualifiée pour les quarts de finale dans la capitale hongroise aux dépens d’Ana Konjuh. Breakée d’entrée, la 120eme mondiale a eu du répondant avant d’inverser la tendance. Mais, à deux reprises, la 42eme mondiale a effacé ce break de retard avant de frapper au dernier moment et remporter le premier set. Voir un jeu de service d’avance s’évaporer, Ana Konjuh l’a vécu à nouveau en début de deuxième manche avant de voir Yulia Putintseva faire la différence et aller chercher la victoire malgré la résistance de son adversaire (6-4, 6-3 en 1h43’). Pour une place dans le dernier carré, la tête de série numéro 1 devra en découdre avec Katerina Kozlova. L’Ukrainienne a mis fin au parcours d’Ana Bogdan, tête de série numéro 5. Cette dernière, de haute lutte, a remporté le premier set avant de trébucher en toute fin de deuxième, laissant la 154eme mondiale revenir à hauteur. Une série de cinq jeux consécutifs à l’entame du troisième set a permis à Katerina Kozlova d’aller chercher la victoire (4-6, 6-4, 6-2 en 2h16’). La Serbe Olga Danilovic s’est également qualifiée aux dépens de la Roumaine Irina Bara (6-4, 6-3 en 1h36’) quand l’Argentine Paula Ormaechea a pris le meilleur sur Ivana Jorovic (6-1, 7-6 en 2h03’).



BUDAPEST (Hongrie, WTA 250, terre battue, 198 090€)

Tenante du titre (en 2019) : Alison Van Uytvanck (BEL)



Huitièmes de finale

Putintseva (KAZ, n°1) bat Konjuh (CRO) : 6-4, 6-3

Kozlova (UKR) bat Bogdan (ROU, n°5) : 4-6, 6-4, 6-2

Schmiedlova (SLQ) - Galfi (HUN, WC)

Danilovic (SER, Q) bat Bara (ROU) : 6-4, 6-3



Sasnovich (BIE, n°6) - Udvardy (HUN, WC)

Kalinina (UKR) - Pera (USA, n°3)

Ormaechea (ARG, Q) bat Jorovic (SER) : 6-1, 7-6 (6)

Jani (HUN, WC) - Collins (USA, n°2)





1er tour

Putintseva (KAZ, n°1) bat Gorgodze (GEO, Q) : 6-2, 6-4

Konjuh (CRO) bat Mrdeza (CRO, Q) : 4-6, 6-3, 6-2

Kozlova (UKR) bat Haas (AUT) : 7-6 (9), 6-3

Bogdan (ROU, n°5) bat Lepchenko (USA) : 6-4, 7-5



Schmiedlova (SLQ) bat Begu (ROU, n°4) : 6-3, 6-4

Galfi (HUN, WC) bat Bolsova (ESP) : 7-6 (4), 6-3

Danilovic (SER, Q) bat Korpatsch (ALL) : 6-2, 6-2

Bara (ROU) bat Errani (ITA, n°8) : 4-6, 7-5, 6-2



Sasnovich (BIE, n°6) bat Babos (HUN) : 6-0, 2-0 (abandon)

Udvardy (HUN, WC) bat Sherif (EGY) : 6-3, 6-1

Kalinina (UKR) bat Kalinskaya (RUS) : 6-4, 7-6 (7)

Pera (USA, n°3) bat Grabher (AUT, Q) : 5-7, 6-1, 6-2



Ormaechea (ARG, Q) bat Tomova (BUL, n°7) : 6-2, 6-3

Jorovic (SER) bat Cristian (ROU, Q) : 5-7, 7-6 (6), 7-6 (3)

Jani (HUN, WC) bat Cocciaretto (ITA) : 6-4, 7-5

Collins (USA, n°2) bat Di Giuseppe (ITA, LL) : 6-2, 6-1