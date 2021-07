Ca passe pour Ana Bogdan ! La Roumaine, tête de série n°5 et 98eme mondiale, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi de Budapest en battant en deux sets l'Américaine Varvara Lepchenko (155eme) : 6-4, 7-5 en 2h29. Même si elle a perdu son service à quatre reprises et a été menée 4-3, service à suivre dans le premier set, et surtout 5-1 dans le deuxième, Bogdan e a réussi à aligner six jeux de suite (sans avoir de balle de set à sauver) pour remporter ce match. Qualification également de la tête de série n°2, Danielle Collins, qui n'a laissé que trois jeux à l'Italienne Martina Di Giuseppe (212eme), avec une victoire 6-2, 6-1 en 1h09. L'Américaine a perdu son service d'entrée de match, et a ensuite gagné douze des quatorze jeux suivants. Elle affrontera la wild-card hongroise Jani au tour suivant.



La Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, tête de série numéro 6, a pour sa part passé sans encombre ce premier tour face à une locale de l'étape, la Hongroise Panna Udvardy. Cette dernière n'a pas remporté le moindre jeu. Elle a fini par jeter l'éponge en seconde manche (6-0, 2-0 abandon).



BUDAPEST (Hongrie, WTA 250, terre battue, 198 090€)

Tenante du titre (en 2019) : Alison Van Uytvanck (BEL)



1er tour

Putintseva (KAZ, n°1) bat Gorgodze (GEO, Q) : 6-2, 6-4

Konjuh (CRO) bat Mrdeza (CRO, Q) : 4-6, 6-3, 6-2

Kozlova (UKR) bat Haas (AUT) : 7-6 (9), 6-3

Bogdan (ROU, n°5) bat Lepchenko (USA) : 6-4, 7-5



Schmiedlova (SLQ) bat Begu (ROU, n°4) : 6-3, 6-4

Bolsova (ESP) - Galfi (HUN, WC)

Korpatsch (ALL) - Danilovic (SER, Q)

Bara (ROU) bat Errani (ITA, n°8) : 4-6, 7-5, 6-2



Sasnovich (BIE, n°6) bat Babos (HUN) : 6-0, 2-0 (abandon)

Udvardy (HUN, WC) bat Sherif (EGY) : 6-3, 6-1

Kalinina (UKR) bat Kalinskaya (RUS) : 6-4, 7-6 (7)

Grabher (AUT, Q) - Pera (USA, n°3)



Ormaechea (ARG, Q) bat Tomova (BUL, n°7) : 6-2, 6-3

Jorovic (SER) bat Cristian (ROU, Q) : 5-7, 7-6 (6), 7-6 (3)

Jani (HUN, WC) bat Cocciaretto (ITA) : 6-4, 7-5

Collins (USA, n°2) bat Di Giuseppe (ITA, LL) : 6-2, 6-1