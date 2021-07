WTA - Budapest : Begu et Tomova déjà dehors

An upset on the opening day of the #HungarianGrandPrix!

🇸🇰 @akschmiedlova defeats No.4 seed Irina-Camelia Begu 6-3, 6-4 in 84 minutes to advance to the last 16. pic.twitter.com/yiSXWA6VSP



— wta (@WTA) July 12, 2021

BUDAPEST (Hongrie, WTA 250, terre battue, 198 090€)

1er tour

Dur retour sur terre pour Irina Begu. Présente au troisième tour de Wimbledon, où elle a été éliminée par Iga Swiatek, la Roumaine a été battue d'entrée au tournoi sur terre battue de Budapest, où elle était tête de série n°4.La Slovaque a parfaitement entamé le match en menant 5-0, et la perte de l'un de ses jeux de service ne l'a pas empêchée de conclure. Dans le deuxième, elle a encore réussi un départ canon en menant 4-0, puis Begu est revenue à 2-4 puis à 3-5, mais Schmiedlova a finalement remporté ce match sans trembler. Elimination également de la tête de série n°7 Viktoriya Tomova (109eme), balayée par la qualifiée argentine Paule Ormaechea (255eme) : 6-3, 6-3 en 1h28. La Bulgare a mené 2-1 dans le premier set avant de perdre les cinq jeux suivants, puis s'est fait breaker deux fois en début de deuxième set et n'est pas parvenue à revenir.Putintseva (KAZ, n°1) - Gorgodze (GEO, Q)Konjuh (CRO) - Mrdeza (CRO, Q)bat Haas (AUT) : 7-6 (9), 6-3Lepchenko (USA) - Bogdan (ROU, n°5)bat Begu (ROU, n°4) : 6-3, 6-4Bolsova (ESP) - Galfi (HUN, WC)Korpatsch (ALL) - Danilovic (SER, Q)Bara (ROU) - Errani (ITA, n°8)Sasnovich (BIE, n°6) - Babos (HUN)Sherif (EGY) - Udvardy (HUN, WC)Kalinina (UKR) - Kalinskaya (RUS)Grabher (AUT, Q) - Pera (USA, n°3)bat Tomova (BUL, n°7) : 6-2, 6-3Jorovic (SER) - Cristian (ROU, Q)Cocciaretto (ITA) - Jani (HUN, WC)Di Giuseppe (ITA, LL) - Collins (USA, n°2)