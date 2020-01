WTA - Brisbane : Osaka, Kvitova et Keys dans le dernier carré

Malgré l'élimination prématurée d'Ashleigh Barty et Elina Svitolina, le tournoi de Brisbane va tout de même offrir des demi-finales de haut niveau ! La première opposera les têtes de série n°5 et 8, Petra Kvitova et Madison Keys. La Tchèque a dominé en deux sets celle qui avait fait tomber Maria Sharapova et Ashleigh Barty, Jennifer Brady : 6-4, 6-2 en 1h19. Elle a servi 8 aces et n'a jamais été breakée lors de cette partie, malgré les quatre occasions de l'Américaine (toutes dès le premier jeu de service de la Tchèque). Kvitova a breaké à 5-4 dans le premier set et à 2-1 et 5-2 dans le deuxième. Madison Keys, de son côté, s'est défaite de sa compatriote Danielle Collins (27eme) sans trembler : 6-4, 6-1 en 1h07. Grâce notamment à ses 5 aces et 71% de premières balles, elle n'a pas eu la moindre balle de break à défendre, et a breaké à 1-1 dans la première manche et à 0-0, 3-1 et 5-1 dans la deuxième.

Osaka remonte sur le podium

Naomi Osaka sera elle aussi présente en demi-finales, grâce à sa victoire en trois sets et 1h59 de jeu dans le choc de la journée, contre Kiki Bertens : 6-3, 3-6, 6-3. La Japonaise avait réussi le premier break du match à 3-2, mais s'est fait chiper son service dans la foulée, avant de reprendre celui de la Néerlandaise pour empocher la première manche. Dans la deuxième, un break de la n°9 mondiale à 2-1 lui a suffi à égaliser à un set partout. Tout s'est donc joué dans une troisième manche riche en suspense, où Osaka a sauvé quatre balles de break d'entrée, avant de prendre le service adverse à 3-2, sauver une nouvelle balle de break et finalement s'imposer sur un jeu blanc. Grâce à cette victoire, elle remontera à la troisième place mondiale lundi prochain, voire à la deuxième si elle bat Karolina Pliskova (si la Tchèque se défait d'Alison Riske) en demies.



BRISBANE (Australie, WTA Premier, dur extérieur, 1 343 849€)

Tenante du titre : Karolina Pliskova (RTC)



Quarts de finale

Kvitova (RTC, n°5) bat Brady (USA, Q) : 6-4, 6-2

Keys (USA, n°8) bat Collins (USA) : 6-4, 6-1

Osaka (JAP, n°3) bat Bertens (PBS, n°6) : 6-3, 3-6, 6-3

Riske (USA) - Ka.Pliskova (RTC, n°2)



2eme tour

Brady (USA, Q) bat Barty (AUS, n°1) : 6-4, 7-6 (4)

Kvitova (RTC, n°5) bat Samsonova (RUS, Q) : 6-3, 6-2

Collins (USA) bat Putintseva (KAZ, Q) : 6-1, 6-0

Keys (USA, n°8) bat Stosur (AUS, WC) : 7-5, 6-3



Bertens (PBS, n°6) bat Kontaveit (EST) : 6-3, 2-6, 7-5

Osaka (JAP, n°3) bat Kenin (USA) : 6-7 (3), 6-3, 6-1

Riske (USA) bat Strycova (RTC) : 6-3, 6-4

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Tomljanovic (AUS, WC) : 6-4, 6-7 (5), 6-1





1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Brady (USA, Q) bat Sharapova (RUS, WC) : 3-6, 3-1, 7-6 (3)

Samsonova (RUS, Q) bat Stephens (USA) : 6-4, 2-6, 6-3

Kvitova (RTC, n°5) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 2-6, 6-1, 6-0



Collins (USA) bat Svitolina (UKR, n°4) : 6-1, 6-1

Putintseva (KAZ, Q) bat Vekic (CRO) : 6-3, 3-6, 7-5

Stosur (AUS, WC) bat Kerber (ALL) : 7-6 (5), 7-6 (4)

Keys (USA, n°8) bat Bouzkova (RTC, Q) : 6-3, 6-2



Bertens (PBS, n°6) bat Yastremska (UKR) : 6-4, 1-6, 6-3

Kontaveit (EST) bat Hsieh (TAI) : 6-4, 6-1

Kenin (USA) bat Sevastova (LET) : 7-6 (1), 6-4

Osaka (JAP, n°3) bat Sakkari (GRE) : 6-2, 6-7 (4), 6-3



Strycova (RTC) bat Konta (GBR, n°7) : 6-2, 3-6, 6-3

Riske (USA) bat Muchova (RTC) : 6-4, 6-2

Tomljanovic (AUS, WC) bat Hon (AUS, WC) : 6-2, 4-6, 6-4

Ka.Pliskova (RTC, n°2) - Bye