A la veille du tournoi de Brisbane, Naomi Osaka avait révélé qu'elle s'était vu mourir pendant ses vacances lors d'une sortie en paddle. Finalement toujours en vie, la Japonaise s'est fait une nouvelle frayeur, sur le court cette fois, mardi pour ses débuts dans le tournoi de Brisbane (Australie). Opposée à Maria Sakkari, 23eme mondiale, Osaka a ainsi eu besoin de trois sets (6-2, 6-7, 6-3) pour venir à bout de la Grecque. Cependant, à l'exception du deuxième set, accroché et bouclé au jeu décisif (7-4) par la Grecque après qu'Osaka a perdu cinq points de suite, la numéro 4 mondiale, redoutable au service (16 aces), a nettement maîtrisé son sujet mardi pour son premier match de l'année et son premier également depuis et sa défaite face à Petra Kvitova en ouverture du dernier Masters WTA, le 27 octobre dernier. Forfait pour la suite du tournoi, Osaka n'avait plus rejoué depuis. Retour gagnant donc pour l'ancienne patronne du circuit, qui affrontera au deuxième tour l'Américaine Sofia Kenin. Ashleigh Barty (n°1) et Karolina Pliskova (n°2) entreront, elles, directement dans le tournoi au deuxième tour.

Retour perdant pour Sharapova

La n°1 mondiale aurait pu se frotter à Maria Sharapova pour un choc très prometteur, mais l'affrontement n'aura pas lieu. La Russe, longtemps blessée à l'épaule et retombée à la 147eme place mondiale, disputait son premier match sur le circuit depuis sa défaite au premier tour de l'US Open contre Serena Williams, et ce mardi, elle a chuté face à l'Américaine Jennifer Brady : 3-6, 6-1, 7-6 (3) en 2h15. Sharapova, qui a remporté le premier set en breakant son adversaire d'entrée, a connu des hauts et des bas au service (8 aces, 11 doubles-fautes) et n'a été breakée que deux fois (dans le deuxième set), mais cela a suffi à Brady pour s'imposer, en remportant le tie-break du dernier set 7-3. C'est donc elle qui sera la première adversaire de la n°1 mondiale en 2020. L'Australienne avait gagné en deux sets leurs deux confrontations de 2019.



BRISBANE (Australie, WTA Premier, dur extérieur, 1 343 849€)

Tenante du titre : Karolina Pliskova (RTC)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) - Brady (USA, Q)

Samsonova (RUS, Q) - Kvitova (RTC, n°5)

Collins (USA) - Putintseva (KAZ, Q)

Stosur (AUS, WC) - Keys (USA, n°8)



Bertens (PBS, n°6) - Kontaveit (EST)

Kenin (USA) - Osaka (JAP, n°3)

Strycova (RTC) - Riske (USA)

Tomljanovic (AUS, WC) - Pliskova (RTC, n°2)





1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Brady (USA, Q) bat Sharapova (RUS, WC) : 3-6, 3-1, 7-6 (3)

Samsonova (RUS, Q) bat Stephens (USA) : 6-4, 2-6, 6-3

Kvitova (RTC, n°5) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 2-6, 6-1, 6-0



Collins (USA) bat Svitolina (UKR, n°4) : 6-1, 6-1

Putintseva (KAZ, Q) bat Vekic (CRO) : 6-3, 3-6, 7-5

Stosur (AUS, WC) bat Kerber (ALL) : 7-6 (5), 7-6 (4)

Keys (USA, n°8) bat Bouzkova (RTC, Q) : 6-3, 6-2



Bertens (PBS, n°6) bat Yastremska (UKR) : 6-4, 1-6, 6-3

Kontaveit (EST) bat Hsieh (TAI) : 6-4, 6-1

Kenin (USA) bat Sevastova (LET) : 7-6 (1), 6-4

Osaka (JAP, n°3) bat Sakkari (GRE) : 6-2, 6-7 (4), 6-3



Strycova (RTC) bat Konta (GBR, n°7) : 6-2, 3-6, 6-3

Riske (USA) bat Muchova (RTC) : 6-4, 6-2

Tomljanovic (AUS, WC) bat Hon (AUS, WC) : 6-2, 4-6, 6-4

Pliskova (RTC, n°2) - Bye