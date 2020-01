WTA - Brisbane : Karolina Pliskova s'adjuge le 16eme titre de sa carrière

January 12, 2020 09:25 La Tchèque Karolina Pliskova, 2eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a remporté le tournoi de Brisbane, en Australie, aux dépens de l'Américaine Madison Keys, 13eme joueuse mondiale et tête de série n°8, en trois sets (6-4, 4-6, 7-5) et 2h10 de jeu. Il s'agit du 16eme titre de sa carrière.