WTA - Brisbane : Fin de parcours pour Mladenovic

2020 commence mal pour Kristina Mladenovic. La Française a déjà été éliminée du tournoi de Brisbane. Engagée dans les qualifications de l'épreuve australienne, la Nordiste a été surclassée par Liudmila Samsonova (6-1, 6-4). La 39eme au classement WTA a été surprise par une joueuse bien moins classée qu'elle. Un revers lourd de conséquences. Kiki ne participera pas au tableau principal du premier tournoi WTA de la saison. Un coup dur à quelques semaines de l'Open d'Australie. Celle qui a gagné le Masters de double et la Fed Cup l'an passé a commencé la rencontre en se faisant double-breaker. Et si elle a débloqué son compteur sur le service de son adversaire, c'était pour perdre sa mise en jeu deux fois de plus avant la fin du premier set. Un faux-départ qui n'a été oublié que durant la première moitié de la deuxième manche. A la faveur d'un break, Mladenovic avait pris les devants et menaient 3-2. En vain. Débreakée dans la foulée, elle a ensuite dû s'employer pour ne pas perdre sa mise en jeu à 3-4. Une débauche d'énergie qui a certainement coûté cher sur le dernier jeu de la rencontre : un jeu blanc en faveur de Samsonova sur le service de la Française.