WTA - Brisbane : Barty tombe déjà !

Best win of her career! 🤩



Jennifer Brady takes out the World No.1 Barty in straight sets, 6-4, 7-6(4)!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/YKTS3p0ZBZ

— WTA (@WTA) January 9, 2020

Les Tchèques au rendez-vous

BRISBANE (Australie, WTA Premier, dur extérieur, 1 343 849€)

2eme tour

1er tour

Depuis son écrasante victoire 6-0, 6-0 contre Caroline Garcia lors de la première journée de la finale de la Fed Cup 2019, Ashleigh Barty n'a donc plus remporté le moindre match. Battue par Kristina Mladenovic en simple puis la paire Garcia-Mladenovic en double lors de ce fameux dimanche de Fed Cup, la n°1 mondiale faisait son retour à la compétition ce jeudi à l'occasion du deuxième tour du tournoi de Brisbane (elle était exemptée de premier tour). Et cela s'est mal passé !L'Américaine, déjà tombeuse de Maria Sharapova, a remporté la première manche en breakant à 3-3 et la deuxième au tie-break (7-4) sans qu'aucune des deux joueuses ne se soit procuré de balle de break. Barty, qui avait été finaliste du tournoi de Sydney à la même époque l'an passé, va perdre 304 points au classement, mais elle restera sur le trône de la WTA lundi prochain.Mais Karolina Pliskova, n°2 mondiale, reste une menace sérieuse au classement à plus long terme. La Tchèque, tenante du titre, s'est en effet qualifiée pour les quarts de finale en disposant d'une autre Australienne battue en finale de Fed Cup, Ajla Tomljanovic : 6-4, 6-7, 6-1 en 2h04. Victorieuse du premier set en breakant à 1-1 et 4-4 (l'Australienne avait débreaké à 3-4), Pliskova a cédé au tie-break du deuxième (7-5), lors d'une manche où les deux joueuses ont brillé au service (0 balle de break), avant de dérouler dans le troisième set, en breakant à 1-0 et 4-1, et en ne perdant que quatre points sur sa mise en jeu. Ça passe aussi pour une autre Tchèque, qui a les points de sa victoire à Sydney en 2019 à défendre cette semaine, Petra Kvitova.Auteure de 7 aces, elle n'a pas eu la moindre balle de break à défendre, et a breaké à 2-1 dans le premier set et à 2-2 et 4-2 dans le deuxième. C'est donc elle qui affrontera Jennifer Brady au tour suivant.bat Barty (AUS, n°1) : 6-4, 7-6 (4)bat Samsonova (RUS, Q) : 6-3, 6-2bat Putintseva (KAZ, Q) : 6-1, 6-0bat Stosur (AUS, WC) : 7-5, 6-3Bertens (PBS, n°6) - Kontaveit (EST)Kenin (USA) - Osaka (JAP, n°3)bat Strycova (RTC) : 6-3, 6-4bat Tomljanovic (AUS, WC) : 6-4, 6-7 (5), 6-1- Byebat Sharapova (RUS, WC) : 3-6, 3-1, 7-6 (3)bat Stephens (USA) : 6-4, 2-6, 6-3bat Pavlyuchenkova (RUS) : 2-6, 6-1, 6-0bat Svitolina (UKR, n°4) : 6-1, 6-1bat Vekic (CRO) : 6-3, 3-6, 7-5bat Kerber (ALL) : 7-6 (5), 7-6 (4)bat Bouzkova (RTC, Q) : 6-3, 6-2bat Yastremska (UKR) : 6-4, 1-6, 6-3bat Hsieh (TAI) : 6-4, 6-1bat Sevastova (LET) : 7-6 (1), 6-4bat Sakkari (GRE) : 6-2, 6-7 (4), 6-3bat Konta (GBR, n°7) : 6-2, 3-6, 6-3bat Muchova (RTC) : 6-4, 6-2bat Hon (AUS, WC) : 6-2, 4-6, 6-4- Bye