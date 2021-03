WTA : Bouchard et Sorribes Tormo se disputeront le titre

First ever WTA final 🙌@sara_sorribes claims the last spot in the @AbiertoZapopan final!



Defeating the No.2 seed Bouzkova, 6-3, 7-6(3). pic.twitter.com/drkHTib8c1

— wta (@WTA) March 13, 2021

GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 197 471€)

Finale



Demi-finales

Quarts de finale

2eme tour



1er tour

Une tête de série face à une joueuse invitée par les organisateurs, telle sera l'affiche du premier tournoi de Guadalajara. Sara Sorribes Tormo (71eme) et Eugénie Bouchard (144eme) se disputeront le titre ce samedi au Mexique.Malgré cinq doubles-fautes dans ce match, Sorribes Tormo a réussi à remporter le premier set en breakant à 1-0, puis le deuxième au tie-break (7-3) après avoir vu la Tchèque servir pour le set à 5-3 (mais elle l'a débreakée blanc) puis manquer trois balles de set à 6-5 sur le service de l'Espagnole. Pour sa toute première finale sur le circuit WTA, la joueuse de 24 ans sera opposée à une joueuse bien plus expérimentée (finaliste à Wimbledon !) mais tombée dans les bas-fonds du classement. Eugénie Bouchard (144eme), qui jouait le tournoi de Lyon la semaine passée, a réussi son adaptation aux conditions météo et au décalage horaire, pour rallier la finale au détriment d'Elisabetta Cocciaretto, issue des qualifications.Elle a remporté le premier set en breakant à 1-1 et 4-2, puis a mené 5-3 dans le deuxième, avant de voir Cocciaretto égaliser à 5-5, mais finalement la dominer 7-2 au tie-break. Bouchard va disputer la huitième finale de sa carrière et tenter de remporter son deuxième titre, après Nuremberg 2014, face à une joueuse qu'elle n'a affrontée qu'une seule fois, mais qui l'avait battue à Monterrey (déjà au Mexique) en 2017.Bouchard (CAN, WC) - Sorribes Tormo (ESP, n°4)bat Cocciaretto (ITA, Q) : 6-2, 7-6 (2)bat Bouzkova (RTC, n°2) : 6-3, 7-6 (3)bat Davis (USA, Q) : 6-3, 6-0bat McNally (USA) : 6-4, 6-3bat Sharma (AUS, Q) : 6-3, 6-3bat Schmiedlova (SLQ) : 6-4, 6-2bat Podoroska (ARG, n°1) : 7-5, 7-5bat Kovinic (MNE, n°6) : 6-2, 6-2bat Zidansek (SLO) : 6-4, 6-7 (4), 6-4bat Juvan (SLO, n°8) : 6-4, 6-3bat Fernandez (CAN, n°7) : 6-4, 6-4bat Kung (SUI, Q) : 6-3, 6-3bat Zarazua (MEX, WC) : 6-3, 5-7, 6-1bat Buzarnescu (ROU) : 6-3, 6-2bat Olmos (MEX, Q) : 7-6 (8), 3-6, 6-2bat X.Wang (CHN) : 6-4, 6-4bat Friedsam (ALL) : 7-5, 6-4bat Gracheva (RUS) : 3-6, 6-4, 7-5bat Blinkova (RUS, n°3) : 6-3, 7-5bat Volynets (USA, WC) : 6-0, 3-6, 6-4bat Dolehide (USA, Q) : 3-6, 6-1, 6-3bat Bolsova (ESP) : 7-5, 7-6 (5)bat Kalinskaya (RUS) : 7-5, 4-6, 6-4bat Dart (GBR, LL) : 2-6, 6-2, 7-6 (2)bat Stojanovic (SER) : 6-2, 6-3bat Minnen (BEL) : 6-7 (4-, 6-4, 6-1bat Hibino (JAP, n°5) : 6-1, 7-5bat Kawa (POL) : 7-6 (7), 6-0bat Vandeweghe (USA) : 7-6 (4), 6-7 (5), 6-2bat Bara (ROU) : 6-3, 2-6, 6-3