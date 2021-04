WTA - Bogota : Zidansek tient son rang

La belle semaine de Tamara Zidansek se poursuit à Bogota ! Seule tête de série présente en quarts de finale, la Slovène (n°5) sera bien au rendez-vous des demi-finales, après son succès 6-3, 6-4 en 1h21 sur Sara Errani, l'ancienne finaliste de Roland-Garros, aujourd'hui classée 112eme à la WTA. Les deux joueuses ont eu bien du mal à conserver leur mise en jeu, avec cinq breaks pour l'Italienne et six pour la Slovène. Zidansek a remporté la première manche en signant le break décisif à 4-3, et la deuxième en gagnant six jeux d'affilée après avoir été menée 4-0 ! Prochaine adversaire : Viktoriya Tomova ou Nuria Parrizas Diaz.



BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 200 044 €)

Tenante du titre (en 2019) : Amanda Anisimova (USA)



Quarts de finale

Voegele (SUI) - Osorio Serrano (COL, WC)

Tan (FRA, Q) - Arruabarrena (ESP, Q)

Tomova (BUL) - Parrizas Diaz (ESP, Q)

Zidansek (SLO, n°5) bat Errani (ITA) : 6-3, 6-4



Huitièmes de finale

Voegele (SUI) bat S.Zheng (CHN, n°1) : 6-4, 6-1

Osorio Serrano (COL, WC) bat Martincova (RTC, n°7) : 6-3, 6-3

Tan (FRA, Q) bat Seguel (CHI, Q) : 6-4, 7-6 (3)

Arruabarrena (ESP, Q) bat Paolini (ITA, n°6) : 2-6, 6-4, 6-2



Tomova (BUL) bat Y.Wang (CHN, n°8) : 6-3, 6-3

Parrizas Diaz (ESP, Q) bat Rus (PBS, n°3) : 7-6 (4), 2-6, 6-1

Zidansek (SLO, n°5) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-2, 6-3

Errani (ITA) bat Bolsova (ESP) : 6-4, 6-4