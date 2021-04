WTA - Bogota : Zidansek tient son rang

Éliminée en qualifications à Miami par la Française Océane Dodin, Tamara Zidansek a pris la direction de Bogota, où elle est tête de série n°5 cette semaine. Et le tournoi colombien a plutôt bien débuté pour la Slovène, qui s'est imposée 6-0, 7-5 en 1h15 contre Anna Kalinskaya pour son entrée en lice, malgré cinq doubles-fautes et deux breaks concédés. Zidansek a déroulé dans le premier set, avant de connaitre plus de difficulté dans le deuxième, où elle a été breakée d'entrée, avant d'égaliser dans la foulée, puis breaker à 4-3. La Slovène a manqué une première balle de match à 5-4, s'est fait débreaker (5-5), mais a pris le service adverse sur un jeu blanc à 6-5 pour s'imposer.



BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 200 044 €)

Tenante du titre (en 2019) : Amanda Anisimova (USA)



1er tour

S.Zheng (CHN, n°1) bat Arconada (USA) : 6-3, 6-1

Voegele (SUI) bat Paquet (FRA, Q) : 3-6, 6-1, 6-4

Osorio Serrano (COL, WC) - Vickery (USA)

Kung (SUI) - Martincova (RTC, n°7)



Tauson (DAN, n°4) - Seguel (CHI, Q)

Buzarnescu (ROU) - Tan (FRA, Q)

Arruabarrena (ESP, Q) - Plazas (COL, WC)

Paolini (ITA, n°6) bat Ahn (USA) : 6-3, 6-0



Y.Wang (CHN, n°8) bat Arango (COL, WC) : 6-4, 5-7, 7-5

Tomova (BUL) bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-3

Parrizas Diaz (ESP, Q) bat Bucsa (ESP) : 6-3, 6-2

Bara (ROU) - Rus (PBS, n°3)



Zidansek (SLO, n°5) bat Kalinskaya (RUS) : 6-0, 7-5

Sharma (AUS) - Gatto-Monticone (ITA, Q)

Bolsova (ESP) bat Schmiedlova (SVQ) : 6-4, 3-6, 6-1

Errani (ITA) - Sorribes Tormo (ESP, n°2)