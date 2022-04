BIG from Pigossi 👏

Maria, une maman en finale

Tan (FRA, n°5)

Maria Camilia Osorio Serrano avait un boulevard pour réussir le doublé à Bogota. Mais la Colombienne, tenante du titre et seule tête de série présente en quarts de finale, a vu sa série de huit victoires dans la capitale de son pays s'arrêter ce samedi, contre la surprenante Brésilienne Laura Pigossi.dans un match marqué par treize breaks et treize doubles-fautes (au total). Pigossi a très bien entamé le match en menant 5-1, puis s'est fait peur en voyant la Colombienne revenir à 5-5, mais elle a réussi un break blanc (6-5) puis a sauvé trois balles de 6-6 pour empocher le set. Dans le deuxième, après plusieurs échanges de break, la Brésilienne s'est procurée trois balles de match à 5-3, puis une autre à 6-5, et c'est finalement au tie-break qu'elle l'a emporté (7-2). Cette victoire va lui permettre de gagner 87 places au classement (125eme), alors qu'Osorio va en perdre 14 (47eme).En finale, Laura Pigossi sera opposée à l'Allemande Tatjana Maria, qui a dominé facilement la Russe Kamilla Rakhimova : 6-2, 6-2 en 1h22. La 237eme joueuse mondiale, également issue des qualifications, a remporté ce match en breakant son adversaire à 1-1 et 4-2 dans le premier set et à 1-1 et 3-1 dans le deuxième. Maria, mère de deux enfants de 8 ans et 1 an, va disputer la deuxième finale de sa carrière, après celle remportée à Majorque en 2018.Pigossi (BRE, Q) - Maria (ALL, Q)bat Osorio Serrano (COL, n°1) : 7-5, 7-6 (2)bat Rakhimova (RUS) : 6-2, 6-2bat Avanesyan (RUS) : 6-1, 6-4bat Yastremska (UKR) : 6-2, 4-6, 7-6 (3)bat Bjorklund (SUE) : 6-1, 6-4bat Bara (ROU) : 6-3, 4-6, 6-2bat Oz (TUR, Q) : 6-3, 7-6 (4)bat Stefanini (ITA) : 6-2, 6-2bat Errani (ITA) : 6-3, 7-6 (3)bat Gorgodze (GEO) : 6-3, 6-2bat Lizarazo (COL, WC) : 6-1, 6-4bat Peterson (SUE, n°3) : 6-1, 6-4bat Lamens (PBS, Q) : 6-0, 0-6, 6-4bat Haddad Maia (BRE, n°2) : 4-6, 6-3, 6-4bat In-Albon (SUI) : 7-6 (4), 2-6, 2-2 abandonbat Seguel (CHI, Q) : 6-2, 7-5bat Papamichail (GRE) : 6-3, 6-4bat Dart (GBR, n°8) : 6-1, 6-2bat Udvardy (HUN, n°4) : 7-5, 6-1bat Voegele (SUI) : 6-0, 6-3bat Monroy (COL, WC) : 6-0, 6-3bat: 6-4, 6-3bat Schmiedlova (SLQ, n°6) : 4-6, 7-6 (1), 6-2bat Zarazua (MEX) : 6-1, 6-3bat Carle (ARG, Q) : 6-1, 6-2bat Herazo Gonzalez (COL, WC) : 6-4, 6-3bat Sharma (AUS, n°7) : 6-4, 1-6, 6-4bat Ormaechea (ARG) : 6-3, 7-5bat Krunic (SER) : 6-2, 3-6, 7-5bat Jani (HUN) : 6-4, 4-6, 7-5