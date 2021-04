💺 Llamado a la última pasajera de semifinales...

¡🇫🇷 Harmony Tan!



La francesa elimina a 🇪🇸 Lara Arruabarrena por 6-1, 6-4 para clasificar a la penúltima ronda de la Copa Colsanitas. #CopaColsanitas



¡Nuestras semifinales! 😃

🇨🇴 Camila Osorio vs Harmony Tan 🇫🇷

🇨🇴 Camila Osorio vs Harmony Tan 🇫🇷

🇧🇬 Viktoriya Tomova vs Tamara Zidansek 🇸🇮 #CopaColsanitas



Zidansek tient son rang

Incroyable Osorio Serrano !

BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 200 044 €)

Demi-finales

Tan (FRA, Q)

Quarts de finale



Tan (FRA, Q) bat

Huitièmes de finale



Tan (FRA, Q)





Première pour Harmony Tan.Parvenue en quarts de finale à Bogota - ce qu'elle n'avait là non plus encore jamais réussi -Nettement dominatrice sur cette partie, la 190eme mondiale déjà assurée de grimper au 158eme rang dans la hiérarchie lundi, et d'atteindre ainsi son meilleur classement jusqu'alors, a déroulé dans la première manche.Dans la deuxième, en revanche, Tan, qui restait sur sept défaites consécutives au premier tour, s'est fait une légère frayeur, lorsque son adversaire a mené 3-0. Mais notre jeune représentante passée tout près de l'élimination au tour précédent contre la Chilienne Seguel - elle avait dû écarter trois balles de match - s'est immédiatement reprise, pour remporter ce deuxième set et le match avec beaucoup d'autorité.Pour que le rêve dure.La belle semaine de Tamara Zidansek se poursuit à Bogota ! Seule tête de série présente en quarts de finale, la Slovène (n°5) sera bien au rendez-vous des demi-finales, après son succès 6-3, 6-4 en 1h21 sur Sara Errani, l'ancienne finaliste de Roland-Garros, aujourd'hui classée 112eme à la WTA. Les deux joueuses ont eu bien du mal à conserver leur mise en jeu, avec cinq breaks pour l'Italienne et six pour la Slovène.Prochaine adversaire : Viktoriya Tomova. La 146eme mondiale a en effet mis fin au rêve de la qualifiée espagnole Nuria Parrizas Diaz (171eme) en l'emportant 5-7, 6-2, 6-4 en 2h25 dans un match marqué par douze breaks.Dans le haut du tableau, la wild-card colombienne Maria Camilia Osorio Serrano, 180eme mondiale, a poursuivi son incroyable parcours en dominant la Suissesse Stefanie Voegele (127eme) sur le score de 6-3, 7-5 en 2h00 de jeu, dans un match marqué par dix breaks, où elle a réussi le break décisif à 5-5 dans le dernier set, puis a sauvé une balle de 6-6 avant de l'emporter sur sa première balle de match.Osorio Serrano (COL, WC) -Tomova (BUL) - Zidansek (SLO, n°5)bat Voegele (SUI) : 6-3, 7-5Arruabarrena (ESP, Q) : 6-1, 6-4bat Parrizas Diaz (ESP, Q) : 5-7, 6-2, 6-4bat Errani (ITA) : 6-3, 6-4bat S.Zheng (CHN, n°1) : 6-4, 6-1bat Martincova (RTC, n°7) : 6-3, 6-3bat Seguel (CHI, Q) : 6-4, 7-6 (3)bat Paolini (ITA, n°6) : 2-6, 6-4, 6-2bat Y.Wang (CHN, n°8) : 6-3, 6-3bat Rus (PBS, n°3) : 7-6 (4), 2-6, 6-1bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-2, 6-3bat Bolsova (ESP) : 6-4, 6-4