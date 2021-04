WTA - Bogota : Premier titre en carrière pour Osorio Serrano

Maria Camila Osorio Serrano s’est fait un nom. La Colombienne, âgée de 19 ans, a ajouté son nom à la liste des joueuses ayant au moins un titre sur le circuit WTA dans leur carrière. Pour cela, la native de Cucuta s’est imposée en finale du tournoi de Bogota face à Tamara Zidansek. La 180eme mondiale, sur ses terres, a tout d’abord écarté trois balles de break avant de piéger la Slovène. Mais la tête de série numéro 5 du tournoi n’a pas perdu le fil de la rencontre, revenant immédiatement à hauteur non sans être ensuite inquiétée sur sa mise en jeu. La première manche s’est conclue par une série de trois jeux de service perdus consécutivement, ce qui a fait le jeu de Tamara Zidansek, qui a pris l’avantage. Mais les inconstances des deux joueuses se sont poursuivies dans le deuxième set, marqué par quatre breaks consécutifs.

Osorio Serrano a su rester concentrée

Une série qui, en réalité, a lancé celle réalisée par Maria Camila Osorio Serrano. La Colombienne, revenant à hauteur de son adversaire, a remporté quatre jeux de suite et, sur un jeu blanc, a recollé à une manche partout dans cette finale. La 180eme mondiale a enchaîné avec le break d’entrée de dernier set. Si les deux joueuses ont eu des balles de break dans quasiment chaque jeu, Tamara Zidansek a tout d’abord pu recoller à deux jeux partout avant de perdre une dernière fois sa mise en jeu. Au moment de conclure cette finale sur son service, Maria Camila Osorio Serrano a tremblé, sauvant cinq balles de débreak avant d’obtenir sa première balle de match. Cette fois, la joueuse de 19 ans n’a pas perdu son calme et n’a pas manqué l’occasion de mettre un terme à la rencontre (5-7, 6-3, 6-4 en 2h50’). Une victoire qui va permettre à la Colombienne de faire son entrée dans le Top 150 du classement WTA.



BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 200 044 €)

Tenante du titre (en 2019) : Amanda Anisimova (USA)



Finale

Osorio Serrano (COL, WC) bat Zidansek (SLO, n°5) : 5-7, 6-3, 6-4



Demi-finales

Osorio Serrano (COL, WC) bat Tan (FRA, Q) : 6-1, 6-2

Zidansek (SLO, n°5) bat Tomova (BUL) : 6-3, 7-5



Quarts de finale

Osorio Serrano (COL, WC) bat Voegele (SUI) : 6-3, 7-5

Tan (FRA, Q) bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-1, 6-4

Tomova (BUL) bat Parrizas Diaz (ESP, Q) : 5-7, 6-2, 6-4

Zidansek (SLO, n°5) bat Errani (ITA) : 6-3, 6-4



Huitièmes de finale

Voegele (SUI) bat S.Zheng (CHN, n°1) : 6-4, 6-1

Osorio Serrano (COL, WC) bat Martincova (RTC, n°7) : 6-3, 6-3

Tan (FRA, Q) bat Seguel (CHI, Q) : 6-4, 7-6 (3)

Arruabarrena (ESP, Q) bat Paolini (ITA, n°6) : 2-6, 6-4, 6-2



Tomova (BUL) bat Y.Wang (CHN, n°8) : 6-3, 6-3

Parrizas Diaz (ESP, Q) bat Rus (PBS, n°3) : 7-6 (4), 2-6, 6-1

Zidansek (SLO, n°5) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-2, 6-3

Errani (ITA) bat Bolsova (ESP) : 6-4, 6-4