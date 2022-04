WTA - Bogota : Osorio Serrano enchaîne

Listen to that crowd 🟡🔵🔴



Defending champ 🇨🇴 @CamiOsorioTenis fights past Oz to progress to the quarterfinals in Bogota!#CopaColsanitas2022 pic.twitter.com/MUTcwQC1SC

— wta (@WTA) April 7, 2022

BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 216 747€)

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Tan (FRA, n°5)

Et de sept victoires de suite pour Maria Camilia Osorio Serrano à Bogota ! Victorieuse de cinq matchs la saison passée dans la capitale colombienne, et donc du tournoi, la joueuse de 20 ans, tête de série n°1, en a déjà gagné deux cette semaine, ce qui lui permet de rallier les quarts de finale., malgré sept doubles-fautes et quatre breaks concédés. Osorio Serrano a rapidement mené 3-0 dans ce match, avant de voir son adversaire revenir à 3-3, mais elle lui a pris une nouvelle fois son service à 4-3 pour empocher la première manche. Dans la deuxième, Oz a mené 4-2, mais Osorio Serrano est revenue à 5-5, a sauvé une balle de set à 5-6, et c'est finalement au tie-break qu'elle a eu le dernier mot (7-4).Osorio Serrano (COL, n°1) - Avanesyan (RUS)Yastremska (UKR) - Pigossi (BRE, Q)Bjorklund (SUE) - Maria (ALL, Q)Bara (ROU) - Rakhimova (RUS) ou Haddad Maia (BRE, n°2)bat Oz (TUR, Q) : 6-3, 7-6 (4)bat Stefanini (ITA) : 6-2, 6-2bat Errani (ITA) : 6-3, 7-6 (3)bat Gorgodze (GEO) : 6-3, 6-2bat Lizarazo (COL, WC) : 6-1, 6-4bat Peterson (SUE, n°3) : 6-1, 6-4bat Lamens (PBS, Q) : 6-0, 0-6, 6-4Rakhimova (RUS) - Haddad Maia (BRE, n°2)bat In-Albon (SUI) : 7-6 (4), 2-6, 2-2 abandonbat Seguel (CHI, Q) : 6-2, 7-5bat Papamichail (GRE) : 6-3, 6-4bat Dart (GBR, n°8) : 6-1, 6-2bat Udvardy (HUN, n°4) : 7-5, 6-1bat Voegele (SUI) : 6-0, 6-3bat Monroy (COL, WC) : 6-0, 6-3bat: 6-4, 6-3bat Schmiedlova (SLQ, n°6) : 4-6, 7-6 (1), 6-2bat Zarazua (MEX) : 6-1, 6-3bat Carle (ARG, Q) : 6-1, 6-2bat Herazo Gonzalez (COL, WC) : 6-4, 6-3bat Sharma (AUS, n°7) : 6-4, 1-6, 6-4bat Ormaechea (ARG) : 6-3, 7-5bat Krunic (SER) : 6-2, 3-6, 7-5bat Jani (HUN) : 6-4, 4-6, 7-5